Kadınların hikayesine kitabıyla ışık tuttu

Uzun yıllar beyaz eşya firmasında farklı idari birimlerde çalışan ve daha sonra emekli olup kendini yazarlığa adayan Nigar Falay, "İstiridyedeki İnci" adlı ilk kitabını çıkardı. Bir alışveriş merkezinde kitabıyla ilgili söyleşi ve imza günü düzenleyen Falay'ı sevenleri ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. 15 yıl önce kitap yazma hayali kuran ancak yeterli vakit ayıramadığı için seneler sonra hayalini gerçekleştiren Nigar Falay, kendi yaşantısıyla ilgili zorlu hayat hikayesini kaleme aldığını dile getirdi. Pelin Mesta moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, kitabın kahramanı İnci ve İnci gibilerin başına gelenleri anlatan çiçeği burnunda yazar, kadınların aslında çok güçlü olduğunu, bunun farkına varıp bir an önce silkelenerek ayağa kalkmaları gerektiğini ve kimden şiddet görüyorsa buna "Dur" demeyi bilmeleri gerektiğini anlattı.

'ONLAR İÇİN YAZDIM'

15 sene önce İstanbul'da bir roman yazma kursuna giderek bu konuda kendisini geliştiren ve daha sonra kitabını oluşturmaya başlayan Falay, yazarlık sürecinin 2010'da başladığını ifade etti. Bu sırada meme kanserine yakalanan ve 5 yıl süren tedavisi boyunca kitap yazmaya mecburen ara veren Falay, ruhsal açıdan zorlu bir dönem olduğunu kaydetti. İyileştikten sonra yazmaya yeniden başlayan Nigar Falay, "Nihayet kitabımı 2025 Aralık ayında çıkarabildim. Kendi hayat hikayeme yer verdiğim bu eserde, bir kadının çocukluğundan itibaren önce aile içinde daha sonra da eşiyle ve işyerinde yaşadığı travmaları, ezilişleri, hırpalanışları ve hor görülmeleri yazıya döktüm. Aslında ülkemizdeki on binlerce kadının pek de yabancı olmadığı ortak zorluklar bunlar. Kadınların kendi içindeki gücü keşfederek şiddete ve baskılara göz yummamaları için bu kitabı yazdım" dedi. Yazarlığa devam edeceğini belirten Nigar Falay, sonraki çalışmasında yine kendi yaşamından yola çıkarak İnci ve Mete'nin aşkını kaleme alacağını söyledi.