Meraklısına notlar

İnsan beyni acıyı beklerken, acının kendisinden daha fazla stres üretir. Bu yüzden korku çoğu zaman gerçeğinden daha yorucudur.

Arılar, kovana dönerken yol tarifini dans ederek anlatır. Dansın açısı güneşe göre yön, süresi mesafeyi gösterir.

Bir kelimeyi sürekli yanlış telaffuz eden biri, onu zamanla doğruymuş gibi duymaya başlar. Beyin alışkanlığı gerçeğin önüne koyar.

Bazı ağaçlar tehlike anında diğer ağaçları "uyarır". Kökler ve hava yoluyla kimyasal sinyaller gönderirler.

İnsan kalbi, vücuttan çıkarıldıktan sonra kısa bir süre kendi kendine atmaya devam edebilir. Bunun nedeni kalbin kendi elektrik sistemine sahip olmasıdır.

Kokular, hafızaya diğer duyulardan daha hızlı ulaşır. Bu yüzden bir koku, yıllar önceki bir anıyı bir anda canlandırabilir.

Gözlerimiz karanlığa tamamen alışmak için yaklaşık 30 dakika ister. Bu yüzden yıldızları ilk anda değil, bir süre sonra daha net görürüz.

Bazı insanlar kendi kalp atışlarını kulaklarında duyabilir. Bu durum genellikle sessizlikte fark edilir.

ŞAŞIRTAN KUTU

İnsan sesi, kişinin psikolojik durumuna göre saniyeler içinde değişir. Aynı cümle, farklı ruh hâllerinde bambaşka algılanır.