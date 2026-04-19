İzmir’e barbekü festivali geliyor

Ege'nin kalbi, festivaller şehri İzmir, gastronomi ve eğlenceyi buluşturan dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sektörün deneyimli isimlerinin güç birliğiyle hayata geçirilen İzmir BBQ Fest, 16-17 Mayıs tarihlerinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mekanda kapılarını açıyor. Lezzet ve eğlencenin bir arada sunulacağı etkinlik, Ali Kolcu, Anıl Samancı- Caner Samancı kardeşler ve Tufan Akbay ortaklığında gerçekleştiriliyor. İzmir'de ilk kez düzenlenecek festival, uzun yıllardır etkinlik sektöründe faaliyet gösteren profesyonel bir ekibin imzasıyla şehre kazandırılıyor. İzmir'in festival kültürüne yeni bir soluk getirme mottosuyla yola çıkan ekip, barbekü sanatını profesyonel bir organizasyon altyapısıyla buluşturuyor.

ŞEHİRDE İLK OLACAK

BUGÜNE kadar onlarca başarılı festivale imza atan kurucu ekibin heyecanıyla şekillenen İzmir BBQ Fest; sadece bir yemek etkinliği değil, İzmir'in bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve ilk barbekü temalı yaşam festivali olma özelliğini taşıyor. Festival, barbekü kültürünün inceliklerini, sokak lezzetlerinin samimiyeti ve kesintisiz eğlence anlayışıyla birleştiriyor. 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde 11:00 - 21:00 saatleri arasında sürecek olan festival, her yaştan ziyaretçiye hitap eden zengin bir program sunuyor.

■ Workshoplar ve Söyleşiler: Alanında uzman şefler ve gastronomi profesyonelleri, doğru barbekü tekniklerinden marine sırlarına kadar pek çok bilgiyi canlı atölye çalışmalarında ziyaretçilerle paylaşacak.

■ Aktivite ve Yarışmalar: Festival alanında kurulacak özel parkurlarda; güce, hıza ve beceriye dayalı, barbekü kültürünün dinamizmini yansıtan ödüllü yarışmalar gerçekleştirilecek.

■ Stant Alanları ve Lezzet Durakları: Yerel üreticilerden uluslararası markalara kadar geniş bir yelpazede satış ve tanıtım stantları yer alacak. Ziyaretçiler, barbeküde hazırlanan en seçkin lezzetleri yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.

■ Görsel ve İşitsel Şölen: Festivalin teknik altyapısı ve tasarımıyla desteklenen gün boyu sürecek konserler, DJ performansları ve dans gösterileriyle coşku zirveye taşınacak.

ZMİR BBQ Fest, bireysel ziyaretçilerin yanı sıra iş dünyasını da kapsamlı bir şekilde ağırlıyor. Etkinlik alanında kurumsal firmalar için ayrılmış 4 adet özel loca, farklı büyüklüklerde tanıtım stantları ve 8 adet karavan satış noktası bulunacak. Organizasyon Koordinatörü Ali Kolcu, İzmir'de bu ölçekte bir tematik festivali hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren bir grup olarak, İzmir'de daha önce yapılmamış olanı yapma motivasyonuyla yola çıktık. İzmir BBQ Fest, sadece barbekü meraklılarını değil, kaliteli vakit geçirmek isteyen, yemeyi ve eğlenmeyi seven herkesi hedef alıyor" dedi. Etkinliğin tüm detaylarına izmirbbqfest.com.tr adresinde de ulaşılabilecek.