Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Değişimler söz konusu

HAFTANIN RENGİ:
Beyaz, kahverengi, gri
HAFTANIN ÇİÇEĞİ:
Beyaz gül, İnci çiçeği, zambak
HAFTANIN KOKUSU:
Lavanta, menekşe, tarçın
KOÇ
Düzen ve sistem önemli
Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz.
Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Düzen ve sistem sizin için önemli olacaktır. Parlak zekanız ve güçlü algılarınız heyecanlarınıza önderlik edecektir. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Problemler ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurmalısınız.
BOĞA
Sezgileriniz yanıltmıyor
Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşulları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duygular için ideal bir dönem fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, çoğu kez başarınıza doğal bir katkıda bulunabiliyor. Katılacağınız arkadaş toplantılarında dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz.
Bazılarınız, gerilimli ve huzursuz bir ortam içine düşebilirler.
İKİZLER
Yaşam kaliteniz yükseliyor
Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.
Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Verilen sözlerin yerine getirilmesine özen göstermelisiniz. Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz.
Mükemmel başarılar eşiğinde iken, sizi aşan konuların altına imza atıyorsunuz. Bu dönem özellikle yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecektir.
YENGEÇ
Ön plana çıkıyorsunuz
Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız.
Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek. Yeni tanışacağınız kişilerle fikir jimnastikleri yapacaksınız. Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız Ortak çalışmalar gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir hafta içindesiniz. Başkalarının fırsatlarıyla kendi arzularınızı birleştireceksiniz.
Takıntılarınızdan kurtulmalısınız.
ASLAN
Sosyal yaşamınız önemli
Etrafınızda iyi niyetli kişilerin olduğu gibi size olumsuz gelebilecek kötü kişilerin varlığınız da unutmamalısınız. Boş konuşan ve her şeyi abartan insanlarda uzak kalmalısınız. Sosyal yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmanızı gerektiriyor. Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz. Yakınlarınızla haberleşmek için, bazı girişimlerde bulunacaksınız. Her konuda kendinize yetebiliyorsunuz. Çevrenizin vazgeçemediği bir kişilik haline geliyorsunuz. Arkadaş ve dost ilişkilerinizdeki gereksiz bazı sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Birlikte iş yaptığınız kişilerin gerçek yüzleri ortaya çıkacak. Sabırlı olmanızda her zaman yarar var unutmayın.
BAŞAK
Duygularınız kontrol altında
Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.
Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız. Akılcı olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.
Duygusal kontrolü elden bırakmıyorsunuz. Eski ve yeni ilişkiler aklınızın karışmasına neden olacaktır. Karar vermeden önce kendinizi sınamalı ve hata yapmamaya özen göstermelisiniz.
Unuttuğunuz bir aşkınızdan alacağınız haber sizi şaşırtmamalı. Karşıt retro Neptün size sıra dışı olayları karşınıza çıkarmaya hazırlanıyor. Ayak bileklerinize dikkat etmelisiniz.
TERAZİ
Yoğun planlar söz konusu
Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız. Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz.
Kalbi boş olanlar; geçici fakat eğlenceli olan duygularla hareket ederlerken, yaşamlarını renklendirecekler.
Gizli, keskin ve yoğun planlar yapıyorsunuz. Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız. Venüs size sürprizler hazırlamaya devam ediyor. Her an her şey olabilir.
AKREP
Bitişler gündeme gelebilir
Bu hafta güçlü dostlukların temelini atacaksınız. Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler içinde olacaksınız.
Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, bu dönemde rahatsız edilmek istemiyorsunuz.
Mars karşıt finans evinizde sistemli olmanızı istiyor. Kurallarınızı kendiniz yaratacaksınız. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. İşinizle ilgili odaklaşmak isteyeceksiniz.
Çalışma konusunda akıllıca kararlar vereceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu iş birliklerini gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.
YAY
Meraklı yönleriniz artıyor
Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara ve iş birliğine hazır bir dönemdesiniz.
Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz.
Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız. Haftayı hasarsız atlatmak istiyorsanız; kendi duygularınızın esiri olmayın, yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Kendi düşüncelerinizi savunurken dikkatli olmalısınız. Bazıları tepki gösterecektir.
OĞLAK
Hayallerinizin peşinden koşmalısınız
Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Aileniz bu konuda size destek vermek yerine zorlayıcı kurallarla karşınıza çıkacak. Ailenizin kadınları ve erkekleri geleneksel davranışları sizde sorun yaratacaktır. Siz, ilginç kişileri sevdiğiniz için bu durumdan rahatsız olacaksınız. Bu dönemde daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek. Fanatik düşünceler içinde sıkışabilir ve kendinizi kalıplaşmış duygular içinde bulabilirsiniz.
Etkin grup arkadaşlıkları her zaman iyi sonuç vermeyebilir. Bazı kıskançlıklara hedef olabilirsiniz. Tanıdığınızı zannettiğiniz bir çok kişide yanıldığınızı görmek sizi şaşırtabilir. Sonuçlar lehinize gelişiyor. Bu hafta yaşlı kimselerin desteği de üzerinizde olacaktır.
KOVA
Değişimlere hazır olun
Gözünüzü korkutmak istemiyoruz fakat ani değişimlere hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden çok etkileneceksiniz. Yine dostluklarınızda spekülatif olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Özellikle, sizi sevindirecek duygusal anlar yaşayabilirsiniz.
Bu dönemde kendinizi herkesten daha çok seveceksiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır. Mars iletişim evinizde oldukça güçlü seyrediyor. Her an olaylar farklılaşabiliyor. Sakın şaşırmayın. Sağlığınızla ilgili kararlar alacaksınız. Detoks ve spor birleşimi ile bedensel aksiyonunuz yükselecek.
Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz.
BALIK
Duygusal zaaflarınız artıyor
Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olabilir. Sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak, ortak düşünceleriniz doğrultusunda kenetlenerek problemlerinizin üzerine gideceksiniz. İlişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın.