Haberler Pazar Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Değişimler söz konusu Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Değişimler söz konusu Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol sizler için yazdı... Bu hafta sosyal ve aile yaşamı ön planda olacak. İdealist ve kişisel düşündüğümüz için, yanlış yorumlar ve tenkitler alabiliriz. Başlangıçlar yapmak için olumlu bir hafta. İçimizdeki enerjiyi dengeleme konusunda zorluklar yaşayabiliriz. Yaşam kalitemizle ilgili sorgulamamız ortaya çıkıyor. Bütçemizi zorlayacak kadar eğlence yaşantısına kendimizi kaptırmamalı ve dostlarımızı evimizde ağırlamayı denemeliyiz. Dünyaya bakış açımızda bazı değişimler söz konusu. Toplumda ses getiren olayları yargılamak isteyeceğiz. Yönetici pozisyonunda olanlar için önemli ve kritik bir hafta. FİLİZ ÖZKOL









HAFTANIN RENGİ:

Beyaz, kahverengi, gri



HAFTANIN ÇİÇEĞİ:

Beyaz gül, İnci çiçeği, zambak HAFTANIN KOKUSU:

Lavanta, menekşe, tarçın KOÇ

Düzen ve sistem önemli

Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz.

Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Düzen ve sistem sizin için önemli olacaktır. Parlak zekanız ve güçlü algılarınız heyecanlarınıza önderlik edecektir. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Problemler ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurmalısınız.

BOĞA

Sezgileriniz yanıltmıyor

Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşulları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duygular için ideal bir dönem fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, çoğu kez başarınıza doğal bir katkıda bulunabiliyor. Katılacağınız arkadaş toplantılarında dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz.

Bazılarınız, gerilimli ve huzursuz bir ortam içine düşebilirler.



İKİZLER

Yaşam kaliteniz yükseliyor

Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.

Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Verilen sözlerin yerine getirilmesine özen göstermelisiniz. Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz.

Mükemmel başarılar eşiğinde iken, sizi aşan konuların altına imza atıyorsunuz. Bu dönem özellikle yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecektir.