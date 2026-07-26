Doğal Yaşam Parkı’nda buzlu meyve ziyafeti

İzmir'de yaz sıcakları etkisini sürdürürken, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri serinlemenin en eğlenceli yolunu keşfetti. Kimi pençesiyle buz kalıplarını kırdı, kimi hortumuyla havuzun keyfini çıkardı, kimi de buzun içine saklanan ödülüne ulaşmak için dakikalarca uğraştı.

Ortaya, ziyaretçileri hem şaşırtan hem de gülümseten renkli görüntüler çıktı. 425 bin metrekarelik alanda 130 türden yaklaşık 1.800 hayvana ev sahipliği yapan parkta yaz ayları, sadece gölgede dinlenerek değil; oyun, serinlik ve davranış zenginleştirme etkinlikleriyle geçiriliyor. Parkın sakinlerinden aslanlar ve kaplanlar, buz kalıplarının içine yerleştirilen etlere ulaşabilmek için sabırla mücadele etti. Ayılar ise güçlü pençeleriyle buz kalıplarını ustalıkla kırarak içlerindeki elma, muz ve havuçları afiyetle yedi. Kendileri için hazırlanan buzlu meyveleri iştahla tüketen lemurlar, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Yazın tadını en çok çıkaranlardan biri de fil ailesiydi. Baba Winner, anne Begümcan ve yavruları İzmir, Deniz ile Ege, havuza girerek hem serinledi hem de ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.