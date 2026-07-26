Güzellik raflardan mutfağa taşınıyor

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan "eat your skincare" yani "cilt bakımını ye" akımı, güzellik rutinlerine yeni bir bakış açısı getiriyor. Havuç, sardalya, kemik suyu ve antioksidan açısından zengin besinler; serum, krem ve bakım ürünlerinin yanında cilt sağlığını destekleyen doğal kaynaklar olarak öne çıkarılıyor. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan içeriklerde kullanıcılar, cilt dostu olarak tanımladıkları tarifleri paylaşarak belirli besinlerin içerdiği vitamin ve minerallerin cilde sağlayabileceği faydalara dikkat çekiyor. Özellikle beta-karoten içeren havuç, omega-3 bakımından zengin sardalya ve kolajen içeriğiyle öne çıkan kemik suyu, bu akımın en çok konuşulan besinleri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre beslenmenin cilt üzerindeki etkisi, kozmetik ürünlerin veya estetik uygulamaların birebir alternatifi olarak görülmemeli. Sağlıklı bir beslenme düzeni, cilt kalitesini uzun vadede destekleyebilirken, serumların ve dermatolojik uygulamaların sağladığı doğrudan etkilerin yerini tek başına dolduramıyor.

İÇERİDEN DE DESTEKLENİYOR

Uzman diyetisyenlere göre cildin görünümünde yalnızca dışarıdan uygulanan ürünler değil, günlük beslenme alışkanlıkları da önemli rol oynuyor. Vitamin, mineral, sağlıklı yağlar ve yeterli protein alımı; cilt bariyerinin korunmasına ve daha sağlıklı bir görünüm elde edilmesine katkı sağlayabiliyor. Havuçta bulunan karotenoidler, sardalyadaki omega- 3 yağ asitleri ve kolajen içeren besinler, düzenli ve dengeli tüketildiğinde cilt sağlığını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Ancak uzmanlar, tek bir besine odaklanmak yerine genel beslenme düzeninin önem taşıdığını vurguluyor.

FAZLASI ZARARLI OLABİLİR

Sosyal medyada popülerleşen tariflerin kontrolsüz şekilde uygulanmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bir besini fazla tüketmenin her zaman daha iyi sonuç vermeyeceği belirtilirken, aşırı kolajen tüketimi, yüksek miktarda belirli yağ kaynaklarının alınması veya dengesiz beslenmenin farklı sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu tür besinlerin haftalık ve dengeli bir beslenme planı içinde yer almasının yeterli olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda yeterli su tüketimi ve sağlıklı bir sindirim sistemi de besinlerden alınan faydanın önemli parçaları arasında bulunuyor.