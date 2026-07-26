Manikürsüz tırnak trendi yükseliyor

Sosyal medyada hızla yayılan #nonicure etiketi, kusursuz şekilde tasarlanmış tırnaklar yerine bakımlı ancak doğal görünümü öne çıkarıyor. Bu akım, yalnızca estetik bir tercih olarak değil, zaman yönetimi ve kişisel rahatlık açısından da yeni bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Moda dünyasında geçmişten bugüne bazı stil ikonlarının sade tırnak tercihleri de bu anlayışın yeni olmadığını gösteriyor. Kısa kesilmiş, temiz ve ojesiz tırnaklar; abartısız ama özenli görünümün tamamlayıcı unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

ZAMAN KAZANDIRIYOR

Güzellik dünyasında uzun süren uygulamalara karşı oluşan "bakım yorgunluğu", birçok kişinin rutinlerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Bazı kullanıcılar, haftalar boyunca kusursuz kalması beklenen jel veya kalıcı oje uygulamalarının yerine daha pratik çözümleri tercih ediyor. Uzmanlara göre bu değişim, kişisel bakımdan tamamen vazgeçmek anlamına gelmiyor. Cilt bakımı, saç bakımı ve sağlıklı yaşam rutinleri devam ederken, yalnızca tırnakların sürekli süslenmesi gerekliliği sorgulanıyor.

YENİ LÜKS ANLAYIŞI

Son dönemde popülerleşen "sessiz lüks", "nomakeup makeup" ve minimal güzellik anlayışı, tırnak trendlerini de etkiliyor. Kusursuz görünmek için yoğun çaba harcamak yerine, doğal ve sağlıklı bir görünüm elde etmek daha fazla önem kazanıyor. Bakımlı ancak ojesiz tırnaklar, kişinin kendine özen gösterdiğini ancak bunu gösterişli uygulamalarla sergilemek zorunda olmadığını ifade eden yeni bir estetik anlayışın parçası haline geliyor.