Matcha’nın tahtını ube aldı

Son dönemde büyük şehirlerin kafelerinde dolaşanlar, giderek daha sık, alışılmadık derecede yoğun mor renkte içecekler ve hamur işleriyle karşılaşıyor. Bu renk boya şişesinden değil, bir yumru sebzeden geliyor: Güneydoğu Asya'dan gelen mor bir yam kökü olan ube, matcha'dan sonraki büyük yiyecek trendi olarak görülüyor.

Ube - "U-bi" diye telaffuz ediliyor - ağırlıklı olarak Filipinler'de yetiştirilen bir yam kökü türü; ülkede yüzyıllardır gündelik yaşamın parçası. Dergi Der Feinschmecker'in aktardığına göre, orada temel bir gıda maddesi ve dünyadaki diğer bölgelerde tatlı patates ne kadar yaygınsa, ube de o kadar yaygın. Ube ile mor tatlı patates birbirine tıpatıp benzese de botanik açıdan akraba değiller. Ube, sarılıcıgiller değil, yamgiller familyasına ait. "Water yam" veya "Purple Yam" adlarıyla da bilinen bu yumru, özellikle rengiyle dikkat çekiyor: Feinschmecker, yumruların koyu menekşe tonundan parlak lavantaya kadar uzandığını yazıyor. Almanya'da ube genellikle püre, toz, macun ya da şurup halinde gıdalara ekleniyor. Bu modanın en görünür işareti muhtemelen ube latte. Büyük zincir kahve markalarında, ube aromalı kahve içeceklerini şimdiden menülerine aldı.

Ube latte hazırlamak için önce toz sıcak suyla açılıyor, ardından köpürtülmüş süt ya da bitkisel bir alternatif ve espresso ekleniyor. Yaz aylarında ise buzlu ube latte öne çıkıyor: Bardağın içindeki serin mor tonları merak uyandırıyor. Mor kök sebzelerden elde edilen antosiyaninler, laboratuvar testlerinde tümör karşıtı ve karaciğer koruyucu etkiler gösteriyor ve bağırsak florasını olumlu etkileyebiliyor. Ube ayrıca A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra lif, potasyum ve bakır da içeriyor.