Sağlıklı beslenme takıntıya dönüşmesin!

Son yıllarda sağlıklı yaşam, temiz beslenme ve düzenli egzersiz konularına ilgi her geçen gün artarken, uzmanlar bu alışkanlıkların bazı kişilerde kontrol edilemeyen bir takıntıya dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Yemek, kilo ve beden algısının kişinin yaşamının merkezine yerleşmesi, fiziksel olduğu kadar psikolojik açıdan da önemli riskler oluşturabiliyor. Uzmanlara göre yeme bozuklukları yalnızca aşırı kilo kaybı ya da dış görünüşle sınırlı değil. Kişinin düşünce yapısı, duygusal durumu ve günlük yaşamındaki davranış değişiklikleri de önemli ipuçları taşıyor. Bu nedenle erken belirtilerin fark edilmesi, sürecin sağlıklı yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor.

TÜM GÜNÜ KAPLIYORSA...

Uzmanların dikkat çektiği ilk belirtilerden biri, yemekle ilgili düşüncelerin günün büyük bölümünü kaplaması. Sürekli kalori hesabı yapmak, hangi yiyeceklerin "iyi" ya da "kötü" olduğuna odaklanmak ve bir sonraki öğünü yoğun kaygıyla planlamak, sağlıklı beslenme alışkanlığının ötesine geçen bir tablo oluşturabiliyor. Karbonhidrat, yağ veya belirli besin gruplarını tamamen hayatından çıkarmak ilk bakışta sağlıklı bir tercih gibi görünse de, uzmanlar bu durumun katı kurallara dönüşmesi halinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Küçük bir kaçamak sonrasında yoğun suçluluk hissetmek veya yeme davranışı üzerinde kontrol kaybı yaşamak önemli uyarı işaretleri arasında gösteriliyor.

BEDEN ALGISI

Sık sık tartılmak, aynada sürekli vücudu kontrol etmek, belirli bölgeleri eleştirmek ya da kişinin değerini kilosuyla ilişkilendirmesi de riskli davranışlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, sağlıklı kiloda olmasına rağmen kişinin kendini sürekli yetersiz hissetmesinin beden algısıyla ilgili sorunlara işaret edebileceğini ifade ediyor. Yeme bozuklukları yalnızca bireyin beslenmesini değil, sosyal yaşamını da etkileyebiliyor. Öğün atlamak, davetlerde yemek yememek için bahaneler üretmek, arkadaş ortamlarında yemek yemekten kaçınmak ve sosyal etkinliklerden uzaklaşmak dikkat edilmesi gereken davranış değişiklikleri arasında bulunuyor. Düzenli fiziksel aktivitenin sağlık için önemli olduğunu belirten uzmanlar, sporun tüketilen kalorileri telafi etmek amacıyla zorunlu hale gelmesinin risk oluşturabileceğini söylüyor. Egzersiz yapılamadığı zaman yoğun suçluluk hissedilmesi veya hasta olunsa bile spor yapmaya devam edilmesi, profesyonel değerlendirme gerektirebilecek davranışlar arasında yer alıyor. Yemek sonrası sürekli pişmanlık yaşamak, "Bunu yememeliydim" düşüncesini sık sık tekrarlamak ya da tüketilen besinleri telafi etmeye çalışmak, yemekle kurulan ilişkinin sağlıklı sınırların dışına çıktığını gösterebiliyor. Uzmanlar; ani kilo değişimleri, sürekli halsizlik, baş dönmesi, üşüme hissi, saç dökülmesi, sindirim sistemi sorunları ve uyku düzensizliklerinin de yeme bozukluklarına eşlik edebileceğini belirtiyor. Ancak bu belirtilerin tek başına tanı koydurmadığı, farklı sağlık sorunlarında da görülebileceği vurgulanıyor.

YEME BOZUKLUKLARI

Yeme bozukluklarının yalnızca zayıf bireylerde görüldüğü yönündeki düşüncenin doğru olmadığına dikkat çeken uzmanlar, bu rahatsızlıkların farklı yaş gruplarında ve her beden tipinde ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre yeme bozuklukları sadece yemekle ilgili değil; beden algısı, özgüven, mükemmeliyetçilik, kaygı ve kontrol ihtiyacı gibi psikolojik süreçlerle de yakından ilişkili. Bu nedenle belirtilerin erken fark edilmesi ve kişinin günlük yaşamını etkilemeye başlaması halinde psikiyatrist, psikolog ve diyetisyen gibi uzmanlardan destek alınması, tedavi sürecinde önemli rol oynuyor.