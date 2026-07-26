Şifa deposu tarçın

Dünyanın birçok yerinde sevilerek tüketilen tarçın, ülkemizde de oldukça popüler. Eskiden lüks bir yiyecek olarak kabul edilen bu baharatı günümüzde pek çok evde bulmak mümkün. Bizler kendisini tatlılarda kullanmayı tercih etsek de tuzlularla da çok yakıştığını söylemeliyiz. Tabii bugün tarçından bahsediyor oluşumuzun tek nedeni lezzeti değil. Aksine saymakla bitmeyen faydaları! Bu bilgileri öğrendikten sonra bu harika baharattan vazgeçemeyeceksiniz.

Akne ve sivilce problemlerini azaltır.

Yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Cilt lekelerini önler.

Ödem atmanıza yardımcı olur.

Kalp hastalıkları riskini azaltır.

Kilo vermenize yardımcı olur.

Hafızanızı güçlendirir.