2 bin yıllık mozaik tarihe ışık tutacak

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılar, Roma İmparatorluğu dönemine ait önemli bir keşfi daha ortaya çıkardı. Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip hamam-gymnasium kompleksinde yapılan çalışmalarda tabanı mozaiklerle kaplı bir salon bulundu. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdürülüyor.

ZİYARETÇİLERE AÇILACAK

Daha önce aynı bölgede antik dönemin olimpik yüzme havuzlarından biri olduğu değerlendirilen bir yapı gün yüzüne çıkarılmıştı. Kazı ekibi, bu yıl çalışmalarını hamamgymnasium kompleksinin kuzey bölümünde yoğunlaştırdı. Yapılan incelemelerde, ilk etapta Bizans dönemine ait bir atölye olduğu düşünülen yapının altında iyi korunmuş bir mozaik taban tespit edildi. Mozaikte, deniz tanrısı Poseidon'un kutsal hayvanı olarak kabul edilen hippokampos figürü yer alıyor. Uzmanlara göre bu bulgu, salonun Roma İmparatorluğu döneminde aktif olarak kullanıldığını ve yapının dönemin sosyal yaşamında önemli bir işleve sahip olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, hamam-gymnasium kompleksinin yalnızca spor ve dinlenme alanı değil, aynı zamanda eğitim ve bilim merkezi olarak kullanıldığını değerlendiriyor. Kazılarda ortaya çıkarılan mozaik, korunmuşluk durumu nedeniyle bilim dünyası açısından da dikkat çekiyor. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından mozaikli salonun gerekli koruma ve düzenleme çalışmalarının yapılarak ziyaretçilere açılması planlanıyor