Değişim rüzgarları esiyor

TERAZİ:

Bu dönem geçmişte borç para verdiğiniz kişilerden paranızı alabilirsiniz fakat hiç kimseyle maddi konularla ilgili konulara girmemelisiniz. Yaptığınız finans anlaşmalarında sorun çıkacaktır. İş birliği içinde olduğunuz zaman iş potansiyelinizde enerji yükselmeleri meydana gelecek. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışma yaşantınız daha verimli olacak. Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Enerjinizi pratik yaşama geçirirken, kullandığınız yol çok önemlidir. Bulunacağınız ortamlarda sosyal yapınızı ortaya çıkaracak davranışlarınızla, dost çevreniz ve arkadaş sayısı artacaktır. Sağlığınız genel anlamda iyi seyrediyor. Uzun yürüyüşler ve düzenli uyku sayesinde gerekli sağlık koşullarınızı sağlayacaksınız.

AKREP:

Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Bu dönem aşk yaşantınızda olan aksilikleri gözünüzde büyütebilir, yeni başlayan bir ilişkinin olamayacağını görerek, bitirmek isteyebilirsiniz. Hatalı davranışlardan uzak kalmayı başaramıyorsunuz. İhtiraslı ve yoğun yaşadığınız ilişkileriniz yüzünden sorunlarla yüz yüze gelebilirsiniz. Geçici duygular yüzünden başınız çok ağrıyacaktır. Uyumlu ve güzel bir yapılanmayı özleseniz de, her şeyin çok kolay gerçekleşmeyeceğini de bilmelisiniz. Evli olanlar geçmiş sorunları çözecekler. Sağlığınızla ilgili sorunları fazla büyütmeden çözmelisiniz. Zihinsel yorgunluk söz konusu. Doktor kontrolün de gerekli vitaminlerinizi almalısınız.

YAY:

Her şeyden çok daha önemli bir dönem olacak. Yaşam kaliteniz ile ilgili bazı çabalarınızın olumlu sonuç vermesi, kararlarınızı daha cesur almanıza neden olacaktır. Kişiliğiniz ile ilgili değişimleri kabul etmeli ve yeni rotanızı yeniden çizmelisiniz. Bu özel durum oldukça canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Senet ve çek olaylarına girdiğiniz zaman asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olacaktır. Bu dönem aşk hayatınız çok fazla önemli olmamasına rağmen yaşadığınız aşkları korumanız gerektiğini unutmamalısınız. Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız. Süregelen bir ilişkiniz varsa; dikkatli olmalı ve isteklerinize gem vurmalısınız. Duygularınızda ruhani bir doyum arayacaksınız fakat farklı duyguların esiri olabilirsiniz.

OĞLAK:

Yakın çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Çevrenizde gelişen olaylara karşı, takıntı derecesinde kendinizi haklı gösteren değişik yorumlar getirecek, düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak istemeyeceksiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda güzel bir uyum içine gireceksiniz. Kişiliğinizin disiplin tarafını zorlayarak, rahat ortamları tercih edeceksiniz. Kardeşlerle birlikte ortak çalışmalar içine girebilir veya onlara destek olabilirsiniz. Bu ay duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Özellikle, iş yaptığınız kişilerin birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen, duygularınızı saklama ihtiyacı içinde olacaksınız. Spor yaparken baldırlarınızı zorlamamalısınız. Varisler ve damar sorunlarına dikkat etmelisiniz.

KOVA:

Bu dönem, meraklı yönleriniz atağa kalkıyor. Popüler konularda istediğiniz performansı yakalayacaksınız. Bu dönem ön planda olma isteğinizi körükleyen çalışmalar içinde olacak, karizmatik ve çekici davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Toplumda göze çarpacak çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Eğer çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz. Entelektüel konularda daha belirgin çalışmalar içine girecekysiniz. Aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak Arkadaşlık ve dostluk kavramlarının ön planda olduğu bir hafta. Beraberliklerinizde yoğun duygular içinde, fedakarlık sınırlarınızı aşan davranışlar içinde olacaksınız. Eğer, evli iseniz; eşinizle ilgili bağlarınız güçleniyor. Çünkü, evlilik gezegeniniz Güneş; size her türlü olanağı sunuyor. Satürn'de bu konuda gerekli desteği size verecektir. Geçmişte mutlu olamamış biri karşınıza çıkabilir. Düşünmek için fazla zamanınız olsa bile, ondan etkileneceksiniz. Derin duygular içindesiniz. Sağlık konusu; enerjinizi doğru kullandığınız zaman hiçbir problem çıkmayacağına emin olabilirsiniz.

BALIK:

Güven duygusunun önemli olduğu bir dönem... Mesleki olaylarınızı sorgularken; biraz da geçmiş hayallerinizi yeniden irdeleyecek, karşınıza çıkan ve gözünüzden kaçan fırsatları tekrar değerlendireceksiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerden disiplinli bir çalışma bekliyorsunuz. Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce bitirmeye çalışın. Bu arada bazı iş gecikmeleri de olabilir. Aşkta ilginçlikler ve sürprizler söz konusu. Katılacağınız grup toplantılarında fikirlerinden etkileneceğiniz kişilerle tanışacaksınız. Bazıları, sizin için önemli kişiler sınıfına girecek ve isteklerinizi onlara gerçekleştirme imkanı bulacaksınız. Yaşamında aşk olanlar, partnerleriyle aralarında çözümlenmesi gereken sorunlar olacaktır. Karşılıklı uzlaşma yoluna gitmeli ve problemleri fazla büyütmeden halletme yolunu seçmelidirler. Ortak çözüm yolları aramalıdırlar. Sağlığınız bu dönem hassas gelişecek. Özellikle bedensel zorlanmaların fiziksel ve ruhsal problemlere neden olabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Hormon sisteminizde olan sorunlar için de bir doktora başvurmayı ihmal etmemelisiniz.