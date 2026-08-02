Doğru bakım ile uzun ömürlü kıyafetler

Her ne kadar günümüzde "fast-fashion" akımı olsa da aslında giyinmeyi sevenler kaliteli ve uzun soluklu giyebilecekleri parçalara yatırım yapmayı tercih eder. Parçaları doğru kullandığınız sürece her gün yeni bir ürün giymenize de gerek kalmaz. Kıyafetlerinizin iç tarafında bulunan etiketler sadece sizi kaşındırmak için dikilmez. Bu etiketler bir nevi kullanma kılavuzudur. Kıyafeti kaç derecede yıkayacağınız, kuru temizleme gerektirip gerektirmediği, elde yıkama isteyip istemediği hepsi o etikette saklıdır. Kıyafetlerinizi bu etiketlere göre yıkayıp kurutun. Böylece doğru kullandığınız için kıyafetlerinizin kullanım süresi artacaktır.

SİYAHLARINIZ SOLMASIN

Sık sık siyah giyenler bilir ki siyah renkli kıyafetler zaman geçtikçe griye döner ve soluklaşır. Siyah kıyafetlerinizin rengini korumak istiyorsanız yıkama aşamasında kullanacağınız birkaç taktik var. Bunlardan ilki siyah kıyafetlerinizi sadece siyahlarla yıkamanız. Böylece diğer renklerden zarar görmez ve renkleri değişmez. Diğer bir taktik ise siyahlarınızı en düşük sıkma devrinde yıkayın. Çamaşır makinesi kıyafetleri döndürdükçe oluşan sürtünme kıyafetlerinizin renklerinin solmasına neden olur.

ÖZEL DETERJANLAR

Son olarak mümkünse siyahlara özel deterjanlar kullanmanız. Eğer beyazlara kullandığınız toz deterjanları siyahlara da uyguluyorsanız renkleri tahmin ettiğinizden çok daha kısa sürede solacaktır. Eğer payetli ve pullu kıyafetleriniz varsa bunları olduğu gibi çamaşır makinesine atmayın. Pullar çamaşır makinesinin içindeki hengamede kendisini bırakabilir. Hem giysiniz hem de makineniz zarar görebilir. Onun yerine önce pulların olduğu tarafı ters çevirin. Daha sonra da bir çamaşır yıkama filesine koyarak makineye atın. Böylece payetleriniz dökülmez ve parıl parıl parlamaya devam edersiniz.