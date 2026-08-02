Doğru ürünlerle maksimum etki

Son dönemde ilgi gören "skin cycling" (cilt döngüsü) yöntemi, cilt bakımına planlı ve dengeli bir yaklaşım sunuyor. Dermatolog Whitney Bowe tarafından geliştirilen yöntem, aktif içeriklerin her gün üst üste uygulanması yerine dört gecelik bir döngüyle kullanılmasını öneriyor. Böylece cildin yenilenmesi ve dinlenmesi için gerekli zamanın oluşturulması amaçlanıyor.

PEELİNG İLE ARINDIRMA

Rutinin ilk gecesinde peeling ürünleriyle ölü deri hücrelerinin arındırılması önerilirken, ikinci gece retinol içeren bakım ürünleri uygulanıyor. Sonraki iki gecede ise yoğun nemlendiriciler ve onarıcı serumlarla cilt bariyerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu uygulamanın, güçlü aktif içeriklerin neden olabileceği tahrişi azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

CİLT TİPİNE UYGUN OLMALI

Güzellik uzmanları, retinol ile AHA ve BHA gibi içeriklerin cilt tipine uygun seçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu ürünlerin düşük konsantrasyonlarla kullanılması, cildin zamanla bu içeriklere alıştırılması ve tahriş görülmesi halinde bir uzmana danışılması tavsiye ediliyor. Ayrıca yöntemin etkili olabilmesi için gündüz saatlerinde güneş koruyucu kullanımının ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.