Sadece güneş kremi kullanmak yetmiyor

Güneş kremi kullanmak tek başına yeterli olmuyor. Yanlış uygulama alışkanlıklarının ürünün koruyucu etkisini azaltabileceğini belirterek, cilt sağlığını korumak için doğru miktarda ve doğru şekilde kullanımın önemine dikkat çekiliyor.

ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Dermatologlar, güneş kreminin cilt kanseri riskini azaltmada ve erken yaşlanma belirtilerine karşı korunmada önemli rol oynadığını, ancak birçok kişinin ürünü yanlış kullandığını belirtiyor. Güneş koruyucunun yalnızca yaz aylarında ya da güneşli günlerde değil, yıl boyunca düzenli olarak kullanılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yeterli miktarda uygulanmasının ve gün içinde belirli aralıklarla yenilenmesinin etkili koruma için şart olduğunu ifade ediyor.

GÜN İÇİNDE YENİLENMELİ

Güneş koruyucu kullanırken en sık yapılan hatalar arasında yetersiz miktarda ürün sürmek, gün içinde kremi yenilememek, yalnızca SPF içeren makyaj ürünlerine güvenmek ve kulak, dudak, boyun ile eller gibi güneşe açık bölgeleri ihmal etmek yer alıyor. Ayrıca güneş kreminin gün sonunda ciltten iyice temizlenmemesi gözeneklerin tıkanmasına ve cilt sorunlarına yol açabiliyor. Cilt sağlığını korumak için güneş koruyucunun doğru ürün seçimiyle birlikte bilinçli ve düzenli kullanılması öneriliyor.