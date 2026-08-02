Yaz tatili saçınıza zarar vermesin

Yaz aylarında güneş ışınları, deniz tuzu ve havuzdaki klor, saçların nem kaybetmesine, kurumasına ve kırılmasına neden olabiliyor. Güzellik uzmanları, saç sağlığını korumak için güneşten fiziksel olarak korunmanın yanı sıra UV koruyuculu saç bakım ürünlerinin tercih edilmesini, sıcak şekillendiricilerin kullanımının azaltılmasını ve yüzmeden önce saçın temiz suyla ıslatılmasını öneriyor.

BASİT AMA ETKİLİ

Yüzme sonrası saçın şampuanla arındırılması ve düzenli olarak nem maskeleri ya da doğal yağlarla desteklenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, saçın mümkün olduğunca doğal şekilde kurutulmasını ve gün boyunca yeterli su tüketilmesini tavsiye ediyor. Basit ancak etkili bakım alışkanlıkları sayesinde yazın yıpratıcı etkilerine karşı saçların daha sağlıklı ve canlı kalabileceği vurgulanıyor.