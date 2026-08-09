Geçmişten bugüne manikür trendleri

1920'ler Ay manikürü

1920'lerde popüler olan "ay manikürü" (moon manicure), tırnak yatağının beyaz bırakılarak sadece tırnak uçlarının boyanmasıyla yapılan bir tarzdır. Bu dönemde koyu kırmızı, bordo ve siyah gibi renkler sıkça kullanılırdı. Ay manikürü, özellikle Flapper kültürünün yaygın olduğu bu dönemde, kadınlar arasında oldukça modaydı.

1930'lar Fransız esintisi

Fransız manikürü, 1930'larda popülerlik kazandı ve hala klasik bir manikür stili olarak tercih edilmektedir. Bu stil, doğal tırnak renginin korunarak tırnak uçlarının beyaz ojeyle boyanmasıyla elde edilir. Temiz ve zarif bir görünüm sunar ve her türlü kıyafetle uyum sağlar.

1940'lar Klasik kırmızı

İkinci Dünya Savaşı dönemi boyunca, kırmızı tırnaklar büyük bir trend haline geldi. Kadınlar, feminenliklerini ve güçlerini ifade etmek için parlak kırmızı ojeleri tercih ediyordu. Bu dönem, Revlon gibi markaların kırmızı oje lansmanlarıyla da öne çıktı.

1950'ler - Yumuşak tonla

1950'ler, pastel tonların ve yumuşak renklerin hakim olduğu bir dönemdi. Bebek pembesi, açık mavi ve nane yeşili gibi tonlar, kadınların manikür seçimlerinde ön plandaydı. Bu dönemde, tırnak bakımı ve güzellik salonları da oldukça popüler hale geldi.

1960'lar - Cesur ve renkli

1960'lar, moda ve güzellikte renk patlamasının yaşandığı bir dönemdi. Bu dönemde, parlak turuncu, yeşil ve sarı gibi cesur renkler manikürde sıkça kullanıldı. Ayrıca, çiçek desenleri ve soyut desenler de tırnak sanatında trend haline geldi.

1970'ler - Doğal görünüm

1970'lerde, doğal güzellik ve sadelik ön plandaydı. Kadınlar, tırnaklarını doğal renklerde tutarak sade ve bakımlı bir görünüm elde etmeye çalıştılar. Parlatıcı ojeler ve hafif pembe tonlar, bu dönemde popüler olan manikür tercihleriydi.

1980'ler - Neon ve metalik

1980'ler, moda dünyasında olduğu gibi manikürde de cesur ve iddialı renklerin öne çıktığı bir dönemdi. Neon renkler, parlak metalik ojeler ve desenli tırnaklar bu dönemin manikür trendlerini oluşturuyordu. Ayrıca, tırnak uzunluğu da bu dönemde oldukça önemli bir trend haline geldi.

1990'lar - Grunge ve minimalizm

1990'lar, grunge akımının etkisiyle koyu renklerin ve minimalist tarzların öne çıktığı bir dönemdi. Siyah, bordo ve koyu mavi gibi renkler, manikürde sıkça tercih edilirdi. Ayrıca, tırnak süslemeleri ve desenler daha az kullanılır, daha sade ve minimal tasarımlar tercih edilirdi.

2000'ler - Nail art ve Swarovski taşlar

2000'ler, tırnak sanatının (nail art) yükselişe geçtiği bir dönemdi. Tırnaklara yapılan çeşitli desenler, Swarovski taşlar ve 3D süslemeler oldukça popülerdi. Bu dönemde, kişisel tarzı ve yaratıcılığı ifade etmek için tırnak süslemeleri sıkça kullanılırdı.