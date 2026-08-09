Genç kalmanın uyku formülü

Yeterli uyku almak, yaşam boyu sağlığın korunmasının temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Yeni bir araştırma ise ideal uyku süresinin 6,4 ila 7,8 saat arasında olduğunu ve bu sürenin altında ya da üstünde uyumanın biyolojik yaşlanmanın hızlanmasıyla ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, yaklaşık yarım milyon kişinin kendi bildirdiği uyku verilerini analiz etti ve bunları katılımcıların biyolojik yaşlarıyla karşılaştırdı. Biyolojik yaş, organların takvim yaşına kıyasla ne kadar hızlı veya yavaş yaşlandığını ifade ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, gecede 6,4 ila 7,8 saat uyuyan kişilerde; beyin, karaciğer, akciğerler, bağışıklık sistemi , cilt, yağ dokusu ve pankreas gibi birçok organ sisteminde biyolojik yaşlanma en düşük seviyede görüldü. Profesör Karen Lincoln: "Bu çalışma, çok az ya da çok fazla uyumanın biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda uykunun sağlıklı yaşlanmanın temel taşlarından biri olduğunu da doğruluyor" ifadelerini kullandı.

FAZLASI DA ZARARLI

Araştırmacılar ayrıca uyku süresi ile biyolojik yaşlanma arasında tutarlı bir "U şeklinde ilişki" tespit etti. Buna göre biyolojik yaşlanma orta seviyelerde en düşük düzeyde seyrederken, uyku süresi çok azaldığında veya çok arttığında yükseliyor. Çalışmada, 6 saatin altındaki uyku süresi 'yetersiz uyku', 8 saatin üzerindeki süre ise 'aşırı uyku' olarak tanımlandı.

Kısa ve uzun uyku sürelerinin biyolojik açıdan farklı mekanizmalarla etkili olduğu belirtildi. Uzmanlar, kısa uyku süresinin; artan fizyolojik stres, yaygın iltihaplanma, bağışıklık sistemi düzensizlikleri ve metabolik bozulmalarla ilişkili olduğunu, bunun kalp-damar sistemi, metabolizma, kas-iskelet sistemi ve nöropsikiyatrik sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Uzun uyku süresinin ise daha çok depresyon ve bilişsel sorunlar gibi beyin ve ruh sağlığıyla ilişkili sonuçlarla bağlantılı göründüğünü belirten uzmanlar, bunun doğrudan yaşlanmayı hızlandıran bir etken olmaktan ziyade, vücudun mücadele ettiği altta yatan bir hastalığın göstergesi veya strese verilen uyumsal bir yanıt olabileceğini söyledi. Uyku bilimci Joseph Dzierzewski ise; "Bulgular, uyku süresinin yalnızca bir yaşam tarzı tercihi olmadığını, aynı zamanda biyolojik bir sinyal olduğunu gösteriyor. Her iki yöndeki aşırı sapmalar, vücutta hızlanan yaşlanmayı yansıtabilir veya buna katkıda bulunabilir" açıklamasında bulundu.