Raf ömrü uzun olan ürünler

Son kullanma tarihi belirtilmeyen ürünler, doğru şekilde saklandığında uzun süre kullanılabilir olsa da, güvenli ve etkili bir deneyim için ürünlerin görünümü, kokusu ve dokusundaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir.

1. Bal

BAL en uzun ömürlü gıdalar arasında yer alır. Bal ağırlıklı olarak şekerdir; düşük su içeriği bakterilerin ve küflerin yaşamasını zorlaştırır. Kalın yapısı ve asidik pH değeri de mikrobiyal büyümeyi engeller. Bal doğru şekilde saklandığı ve kontamine olmadığı sürece süresiz olarak dayanır. Kristalleşmeyi önlemek için kabın kapağını sıkıca kapalı tutun, ancak zamanla balınız sertleşirse, kavanozu ılık su dolu bir kaseye koyup nazikçe karıştırarak erimesini sağlayabilirsiniz.

2. Pirinç

BEYAZ, yabani, yasemin veya basmati, pirinç yıllarca dayanabilir. Ancak, tanelerinizi toz, nem ve istenmeyen küçük böceklerin girmesini önlemek için sıkıca kapalı bir kapta sakladığınızdan emin olun. Yalnız bir istisna var. Kepeklerinde doğal yağlar bulunan esmer pirinç ve diğer tam tahıllı pirinçler, daha hızlı bozulur. Yine de, her iki tür de kuru ve serin bir yerde saklandıkları sürece raf ömrü açısından dayanıklıdır.

3. Granül

KAFEİN ihtiyacınız doruktayken (yani neredeyse her zaman), dolabınızdaki kahve kabının her zaman güvenilir bir seçenek olduğunu bilmek güzel. Hazır kahve, çok düşük bir nem içeriğine sahiptir, bu nedenle açılmamış kavanozlar veya paketler yıllarca dayanabilir.

4. Beyaz sirke

SİRKE bir asit olduğundan, neredeyse sonsuz bir raf ömrüne sahiptir. Bu, beyaz, damıtılmış bir sirke şişesinin son damlasına kadar değişmeden kalacağı anlamına gelir. Bu harika bir şey, çünkü sirkemizi her salata sosunda, tarifte ve leke çözümünde kullanıyoruz. Ancak sirke hava ile temas ettiğinde teknik olarak bakteri üreyebilir. Eğer içinde bulanık tortu görürseniz, süzüp kullanılabilirsiniz. Hatta balsamik, elma sirkesi ve pirinç sirkesi yıllarca dayanır, ancak beyaz sirke kadar dayanıklı değildir.

5. Tuz

TUZ ya da sodyum klorür, doğada bulunan bir mineraldir. Dolayısıyla, bu temel baharatın uzun süre taze kalması şaşırtıcı değildir. Ancak iyotlama işlemi, raf ömrünü yaklaşık beş yıla indirir, bu nedenle maksimum dayanıklılık için koşer ya da deniz tuzunu tercih edin.