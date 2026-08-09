Romantik saç modası: Taç örgü

Romantik, nostaljik ve aynı zamanda işlevsel... Taç örgü, en güçlü saç trendlerinden biri olarak, sıcak havalarda hem şıklık hem de konfor arayanların favorisi olmaya aday. Yaz sezonunun en dikkat çeken saç trendlerinden biri olan taç örgü (halo braid), Antik Yunan esintilerini modern bir dokunuşla buluşturuyor.

SOFİSTİKE BİR GÖRÜNÜM

Başın etrafını taç gibi saran örgüler, hem sıcak havalarda konfor sağlıyor hem de tek hamlede sofistike bir görünüm yaratıyor. Özellikle Zendaya, Anne Hathaway ve Jennifer Lopez gibi isimlerin tercih etmesiyle, bu trend yeniden gündeme taşındı. Başın etrafını adeta bir taç gibi saran örgülerden adını alan taç örgü, klasik örgü modellerinin en zamansız yorumlarından biri. Kökeni Antik Yunan ve Roma dönemlerine uzanan bu romantik stil, son yıllarda kırmızı halının da favorileri arasında yer alıyor. Bu yaz yeniden yükselişe geçmesinin nedeni ise sadece estetik görünümü değil; sıcak havalarda saçı yüzden uzaklaştırırken zarafetinden ödün vermemesi. Tek bir örgüyle minimal bir görünüm yaratabilir, çift örgü, balık sırtı örgü veya bilinçli şekilde serbest bırakılan tutamlarla daha hacimli ve bohem bir etki yakalayabilirsiniz. Düz, dalgalı ya da kıvırcık fark etmeksizin farklı saç dokularına uyum sağlayan taç örgü, plaj günlerinden yaz düğünlerine kadar sezonun en romantik saç modellerinden biri olmaya aday.

NASIL KULLANILMALI?

GÜNLÜK kullanım için, yüzü çerçeveleyecek birkaç tutamı serbest bırakın.

DÜĞÜN, davet veya yaz akşamı etkinliklerinde örgüyü düşük topuzla birleştirin.

PLAJ sonrası, doğal dokulu saçlarda gevşek örgülerle bohem bir görünüm yakalayın.

KURDELE, inci toka veya ince metal aksesuarlarla romantik etkiyi güçlendirin.