Perihan Kaya’dan ‘Güller Kuruttum’

SANATÇI Perihan Kaya'nın yeni single çalışması "Güller Kuruttum", tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluştu. Söz ve müziği Savaş Karaman'a, düzenlemesi Mustafa Sarıkaya'ya ait olan eser, ayrılık, hüzün ve geçmişten kalan hatıraları konu alıyor. Kaya, güçlü vokal performansıyla eserin duygusal atmosferini dinleyiciye aktarırken şarkının klibi Almanya'nın Hannover kentinde çekildi. Yönetmenliğini Tanju Duman'ın üstlendiği klip, 35 mm film estetiğiyle hazırlanan görüntüleriyle dikkat çekiyor. "Güller Kuruttum", sanatçının yeni müzikal çalışması olarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu.