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Başkan Erdoğan, Başbakanlık ofisinde

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanlık ofisinde

03.12.2019, 23:08 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019,23:27

Başkan , Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından 'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı. Başkan Erdoğan daha sonra 'ın başbakanlık ofisine geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Başkan Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Boris Johnson'ın başbakanlık ofisine geldi.

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