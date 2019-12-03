Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı. Başkan Erdoğan daha sonra Boris Johnson'ın başbakanlık ofisine geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.
Başkan Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Boris Johnson'ın başbakanlık ofisine geldi.
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanlık ofisinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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