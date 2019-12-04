DEAŞ’a Kasım’da üst düzey darbe

Türkiye'de DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Güvenlik güçleri, geçen ay başta İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı. Kasım ayında yürütülen çalışmalarda, örgütün sözde üst düzey yöneticileri olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 238 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 71'i tutuklandı.

ÜST DÜZEY İSİMLER

Osmaniye merkezli operasyonda yakalanan bir örgüt üyesinin DEAŞ'ın sözde silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve terör örgütü DEAŞ'ın "zekat emiri" olduğu tespit edilmişti. DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu olan Suriye uyruklu D.E.H. de Denizli'de yakalanmıştı.