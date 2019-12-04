Başkan Erdoğan: ‘Öksüz karga tulumba getirilir mi görürüz'

NATO Zirvesi’ne katılmak için İngiltere’ye giden Başkan Erdoğan, hareketinden önce gündemi değerlendirdi. Terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan, “NATO’nun kendini güncellemesi gerek” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi nedeniyle Birleşik Krallık'a gitti. Ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı'nın küresel çapta belirsizlik ve tehditlerin çeşitlendiği, uluslararası güvenliğin kırgın hale geldiği bir dönemde icra edildiğine dikkat çekerek, "Toplantıda, Çin ve Rusya Federasyonlarıyla ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye, coğrafi konumunun gereği olarak kendi öncelikleri çerçevesinde NATO ile işbirliği halinde çok yönlü bir dış politika yürütmektedir. İttifakın bir yenilenme ihtiyacı içinde olduğu açıktır. 1950, 60 veya 90'ların hatta 2000'lerin bakış açısıyla bugünü kavrayamayız. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Üye ülkelerin NATO'ya alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz. Türkiye terörle mücadele ve göç akınlarının önlenmesi bağlamında kritik roller üstlenmiştir. Ülkemiz bu vasfıyla NATO'nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Böylesine stratejik bir tabloda müttefiklerimizin bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma ittifakımızı zayıflatmaz güçlendirir. Bu mesajımızı Londra'daki görüşmelerimizde müttefiklerimize açıkça verecek terör karşısında ilkeli bir tavır göstermelerini isteyeceğiz" dedi.

'BİZ HEPSİNİ İSTEDİK'

Erdoğan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz" açıklamasını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Bakanımızın buradaki ifadesi aslında bu haddini bilmez, kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır ama sürekli olarak ne yazık ki gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında. Diyelim ki Belçika'ya kaçıyor orada, oradan Almanya'ya geçiyor Almanya'da vesaire. Şu anda ona benzer yüzlerce FETÖ'cü terörist buralarda yaşıyor. Biz bunların hepsini istedik. İstedik ama adreslerini vererek istedik ama buraların yönetimleri maalesef bu FETÖ'cu teröristleri bize teslim etmedi. Edenler yok mu edenlerde var. Ama şu anda bununla ilgili böyle bir durum yok. Burada İçişleri Bakanlığımız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi o başka bir şey. Onu da zaman içerisinde görürüz" diye konuştu.

TRUMP: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM ERDOĞAN İLE İYİ ANLAŞIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Trump, görüşme sırasında ABD-Türkiye ilişkilerine değindi. Türkiye'yi sevdiğini dile getiren Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaşıyorum. Türkiye iyi bir NATO müttefiği. DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakalanması operasyonunda da daha fazla destek veremezdi" ifadesini kullandı. Trump, basın mensuplarının "NATO üyesi olarak kalmalı mı?" sorusuna ise bunun üyeler arasında tartışılacak bir konu olduğu yanıtını verdi.

'HALKIMIZI ZEHİRLEYEMEZLER'

Termik santrallerle ilgili baca düzenlemesini 2.5 yıl daha erteleyen düzenlemeyi veto etmesiyle ilgili soru üzerine ise Erdoğan, "Yüklenici firmalar maalesef buralardaki filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler ve yeniden tekrar süre uzatımı talebinde bulunuyorlar. Siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Kendileriyle görüştüğümüzde işte partikül değerleri düşürüldü, öyle oldu böyle oldu. Kardeşim istediğin kadar düşürdüm de ben şu anda halkıma bakıyorum halkım diyor ki biz hava kirliliğinden yaşamakta sıkıntı çekiyoruz. Uymadıkları için de benim bunu tekrar meclise göndermekten başka bir çarem olamazdı. Doğal gazla buradaki enerji ihtiyacımızı giderebiliriz" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN İLE LİBYA KONUSU KONUŞULACAK

Bir gazetecinin, "Libya ile yapılan anlaşma sonrasında Yunanistan'ın bazı adımlar atacağı belirtiliyor. Bu konuda görüşleriniz nedir?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Yunanistan adımlarını atabilir. Bizim de tabi adım atma hakkımız saklıdır biz de adımlarımızı atarız, gereğini de anında yaparız. Şu anda büyük ihtimalle Libya belki büyükelçisini dahi çekebilir. Şu anda onlar büyükelçiyle muhatap oluyorlar ve kendilerine göre bazı şeyler söylüyorlar. Dün aldığım bir haberle de Yunanistan Başbakanı Londra'da bizimle bir görüşme talebinde bulundu. Orada kendisiyle de bu görüşme zemininde bunların hepsini konuşacağız" açıklamasında bulundu.