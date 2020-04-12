Yeni dünya düzeninde Türkiye lider olacak

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, pandemi haline gelen korona virüs salgını ile dünyada yaşanan gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendirdi. ABD'de korona virüs vakalarının neden sadece New York'ta yoğunlaştığını, İngiltere Başbakanı'nın korona virüse yakalanmasını ve Almanya'da yaşlılara yönelik yapılan ölüm protokolünün ne anlama geldiğini anlatan Başbuğ, bu sürecin ardından Türkiye'nin lider ülkelerden biri olacağını kaydetti.



HİTLER MANTIĞI

Almanya'da yaşlılara yönelik "ölüm protokolü" imzalanmasının altında Hitler mantığının yattığını belirten Çalışkan, "Almanya, kendisine doğal gelen ama bizim asla tasvip etmeyeceğimiz bir yöntem uyguluyor. Yaşlıları sürekli tüketen ve kendi kaynaklarından sarf etmek zorunda kaldıkları bir yaratık olarak görüyorlar. Aynı şekilde Hitler mantığı da kafatasçı dediğimiz mantık da buna dayanıyor" dedi. Avrupa'yı 'Vahşi Batı' olarak niteleyen Başbuğ, "Kendi içlerine baktığımız zaman devletlerin birbirlerini maskesini çalan gasp eden ve birbirlerinin ilaçlarına el koyan devletler var. Fransa'da, İtalya'da Avrupa Birliği'nin bayrakları yırtılıyorsa, 'biz artık buraya ait değiliz' deniyorsa ve diğer devletlerden aynı ses yükseliyorsa temelinde bunu aramakta fayda var. Destek yerine köstek olan çalan gasp eden bir yapı ortaya çıktı. Onların Müslüman devlet diye dışladığı Türkiye ise kendine yettiği gibi bir de onlara da insani yardımda bulunuyor" dedi.





HEDEF TRUMP

Dünyaya süper güç diye tanıtılan ABD'nin ise Türkiye'den maske isteyecek hale geldiğini söyleyen Coşkun Başbuğ, salgının en etkili olduğu merkezin New York kenti olmasının amacının ise Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'ı devirmek olduğunu savundu. Salgını bir biyolojik silah olarak değerlendiren Başbuğ, "Çin'de başladı fakat Pekin'e hiç uğramadı. Hindistan'a atladı. İran'da patladı oradan İtalya, İspanya ve Amerika'ya geçti. Şimdi ABD'de Kasım ayında çok kritik bir seçim var. Bu seçimde Trump iktidara gelirse bir daha indiremezler. ABD'de daha bu iş zirve yapacak. Trump'ı ekonomik ve siyasi anlamda bitirmek istiyorlar. Kasım'a doğru da bu havayı iyice tırmandırarak Trump'ı alaşağı etmenin yollarını arıyorlar" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE SAĞLAM

Küresel sermayeyi elinde tutan Siyonist güçlere karşı duran cephede Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın yer aldığını anlatan Coşkun, "Kısaca PTT dediğimiz Putin, Trump ve Tayyip Erdoğan, yeni dünya düzeninde direkt hedef alınan isimler. Yani Siyonist kanadın kurmak istediği cepheye karşı duran bir cephe var. Bu cephede lider Erdoğan. Yanına da Putin ve Trump var. Dikkat edilirse petrol ile Putin'i, dolar ve altınla Trump'ı, siyasetle de Erdoğan'ı vurmanın derdindeler. Bu diğer iki kanalla bizi vurmak istediler ama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gerçekten süreci iyi yönetti. Eskiden o karadelik denilen hazinedeki veya bütçedeki mali konulardaki deliği kapattı. Eskisi gibi dolar bir gecede düşüp çıkmıyor. Zaman zaman süreci lehimize çevirip götürmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

'HEPİNİZ ÖLECEKSİNİZ' MESAJ

İngiltere Başbakanı Boris Johson'un Covid-19 testinin pozitif çıkmasının altında Siyonistlerin "hepiniz öleceksiniz" mesajının yattığını söyleyen Coşkun Başbuğ, "Bunlara bakan kişi eyvah dünyanın sonu geliyor diyor. Amaç korkuyu yaymak ve yönetmekti. Terörün amacı da budur. Bu doğrudan dünya devletlerine açılan bir savaş" dedi.

PARA VE SERMAYE ÇİN'E KAYDI

Yeni dünya düzeninde Siyonist yapının güdümündeki para ve sermayenin İsviçre'den Çin'e kaydığını belirten Başbuğ, "Para bir anda oraya kaydı. Hatta komünist Çin'in lideri kapitalizmi öven laflar kullanmaya başladı. Bütün dünya şoka girdi. İşte bu sermayenin yeni merkezinin el değiştirmesinin ayak izleri" dedi.



TOLGA TEKİN