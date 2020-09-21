  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Akşener yeniden başkan seçildi

Akşener yeniden başkan seçildi

Akşener yeniden başkan seçildi
Giriş Tarihi: 21.9.2020

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi. Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da tamamlandı. Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı. Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi. İYİ Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akşener yeniden başkan seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA