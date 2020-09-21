Kabine'nin gündemi virüsle mücadele

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündemini korona virüs salgını oluşturacak. Toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs süreci ile ilgili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Doğu Akdeniz'de son duruma ilişkin sunumlar yapacak.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER MASADA

Kabinede ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet konutları ile ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5A uydusuna ilişkin çalışmalarla ilgili, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ihracat çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yapacak. Toplantıda korona virüsle mücadele, Yunanistan ile yaşanan gerilim, Libya'daki son gelişmeler ele alınacak.