“Türkiye’ye yaptırım dili sonuç alamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24-25 Eylül Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırımların ele alınması tehdidi ile ilgili açıklama yaptı. "Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz" diyen Kalın, "Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler" ifadesini kullandı.

MACRON OKUYAMIYOR

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter'dan Türkçe bir diyalog mesajı paylaşmasını da değerlendiren Kalın, "Sayın Macron'un Türkçe mesaj yayınlaması güzel bir adım ama laftan çok mana önemli. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor. Avrupa merkezci siyaset artık geride kaldı. Hele Fransa merkezli bir dünya siyaseti yönetmek zaten artık mümkün değil. Yeni dinamikleri, tek kutuplu bir dünyada yaşamadığımızı herkesin görmesi gerekiyor" dedi.



'FRANSA, TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA OYNUYOR'

FRANSA'nın 'benim başkalarından daha fazla gücüm var' yaklaşımının dünya siyasetini doğru okumamanın tezahürü olacağını vurgulayan Kalın, "Bana sorarsanız mesele sadece Doğu Akdeniz yahut Türkiye'nin Yunanistan ile olan ilişkileri değil, Fransa'nın temel hatası Türkiye'nin Suriye ve Libya'da attığı adımlardan duyduğu rahatsızlık. Bize göre hem Suriye'de hem de Libya'da Fransa tarihin yanlış tarafında duruyor" diye konuştu.



BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLGİSİ YOK

KALIN, Yunan gazetesinin Erdoğan'a hakaret içerikli manşeti ile ilgili de, "Bu başlığı atanların nasıl ahlaksızca bir perspektife sahip oldukları herkesin malumu. Bu başlığın basın özgürlüğü ile, ifade hürriyeti ile uzaktan yakından ilgisi yok. Bu çirkin saldırıyı yapanların mutlaka Yunan makamları tarafından sorgulanması gerekir" dedi.