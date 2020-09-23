Ayrılıkları kenara bırakma zamanı

BİRLEŞMİŞ Milletler'in ilk Türk Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM 75. Genel Kurul görüşmelerinde özellikle korona virüs sürecinde yaşananlarla el birliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Aşılara adil şekilde ulaşılması ve hastalıkla mücadele noktasında çalışmaların hep birlikte yapılması gerektiğine vurgu yapan Bozkır, "Birleşmiş Milletler insan haklarının bir numaralı koruyucusudur. Ayrılıklarımızı bir kenara bırakmamızın zamanı geldi. Kadınlar, siyasi ve ekonomik olarak karar alma sürecinde yeterince temsil edilemiyor" dedi.