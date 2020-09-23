İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı bir televizyon programında "Selefi derneklerin silahlandığı" iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, bilgisine başvurmak üzere Ünlü'yü ifadeye çağırdı.
Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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