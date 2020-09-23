Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı bir televizyon programında "Selefi derneklerin silahlandığı" iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, bilgisine başvurmak üzere Ünlü'yü ifadeye çağırdı.