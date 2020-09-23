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Haberler Politika Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı

ifadeye çağrıldı

Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı
Giriş Tarihi: 23.9.2020

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı bir televizyon programında "Selefi derneklerin silahlandığı" iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, bilgisine başvurmak üzere Ünlü'yü ifadeye çağırdı.

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