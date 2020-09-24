Doğu Akdeniz mesaisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan Doğu Akdeniz ile ilgili diplomasi trafiğini yürütürken parti kurmaylarıyla yaptığı MKYK toplantısında da konu ile ilgili net mesajlar verdi. Erdoğan, dün son olarak Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans, daha sonra da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önceki gün parti kurmaylarıyla bir araya geldiği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında da Doğu Akdeniz ile ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'nin diplomasi ve diyalog kanallarını hep açık tutacağını belirterek, "Haklarımızı savunurken taviz vermeden hem masada hem sahada olacağız" dedi.

YOĞUN DİPLOMASİ

Türkiye'nin yumuşak gücü diplomasi ile sert gücü askeri varlığının birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Yaşanan gelişmeler bize bir kez daha gösterdi ki önemli olan bu ikisini uygun zamanda ve gerektiğinde kullanmak. Doğu Akdeniz meselesinde diplomasinin tüm imkanlarını kullanmak önceliğimiz. Diyalog kapılarını hep açık tutucağız. Hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin hak ve menfaatlerini taviz vermeden korumakta tereddüdümüz olmadığını her platformda vurgulayacağız. Haklarımızı masada ve sahada sonuna kadar savunacağız" diye konuştu.



TÜRKİYE'SİZ OLMAZ

Avrupa Birliği ve ABD'nin Doğu Akdeniz'deki yaklaşımlarının Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni cesaretlendirdiğini belirten Erdoğan, ABD'nin bundan sonraki süreçte tarafsız kalmasını umduğunu kaydetti. Erdoğan, AB ile ilişkiler için de "Avrupa Türkiyesiz olmaz. Bunu hesaba katarak adım atmaları gerekir" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN MGK'YA BAŞKANLIK EDECEK

MİLLİ Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, PKK/KCK-PYD/

YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar değerlendirilecek. MGK'nın en önemli gündem maddesi ise Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili uzun süredir diplomatik temaslar devam ederken, Doğu Akdeniz'de önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumak için atılacak adımlar MGK'da masaya yatırılacak.



'GÖRÜŞMELERDE İYİ BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de havada ve denizde istenmeyen olayların ve kazaların önlenmesi için bugüne kadar birkaç toplantı yapıldığını hatırlattı. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde ise "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

Başkan Erdoğan, Ursula Von der Leyen ile görüştü