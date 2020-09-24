Eyfel Kulesi’nde bomba paniği

FRANSA'NIN başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde dün bomba paniği yaşandı. Eyfel çevresi yapılan bombalı saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer bölgeyi güvenlik çemberine aldığını duyurdu. Polis, güvenlik çemberine aldığı bölgede arama çalışması yaptı. Ancak, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.