Antarktika belgeseline kadın damgası

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika Belgeseli"nin ilk gösterimi, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Erdoğan, "Belgeselin yönetmeninin kadın olması ayrıca dikkat çekici. Bilim seferlerinin içinde kadın araştırmacılarımız var. Ekip başı bir kadın.Yani, Antarktika'ya adeta kadın eli değdi diyebiliriz. Kadınlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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