MGK’da kritik gündem

Milli Güvenlik Kurulu, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlar değerlendirildi. MGK'nın en önemli gündem maddesi ise Doğu Akdeniz'deki gelişmeler oldu. Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili uzun süredir diplomatik temaslar devam ederken, Doğu Akdeniz'de önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

SERRAC SONRASI LİBYA

MGK toplantısında, Libya'daki son durum da ele alındı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa kararı almasından sonra Libya'da izlenecek yol haritası görüşüldü. Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda İdlib'de yaşanan gelişmeler, bölgedeki mültecilerin durumu ve Suriye'deki siyasi geçiş süreciyle ilgili durum değerlendirildi.



KIRGIZİSTAN LİDERİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

BAŞKAN Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Kırgız mevkidaşı bölgesel meseleler ile ikili ilişkileri değerlendirdi. İlişkilerin güçlendirilmesi konusunda görüş bildirildi.