Seçme ve seçilme hakkımızı elimizden alamazlar

İzmir İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde 11 Ekim tarihinde seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı heyecanı yaşanacak. Birliğe başkan adayı olan Çağlar Aran, çobanların sahibi oldukları hayvanların soy ve ön soy kütük kayıtlarının bakanlığın SOYBİS sisteminde tutulduğunu, birliğinde bu sisteme 8 bin 600 üyeden sadece kendisine yakın 118 ismi kaydettirdiğini ve seçimlere de bu isimlerle gidileceğini iddia etti.

'BİZİ YOK SAYIYORLAR'

Birliğe yakın isimlerden oluşan 118 asil üyenin dışındaki binlerce yetiştiricinin seçme ve seçilme hakkının elinden alınmak istendiğini, buna da müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Aran, "Devlet 8 bin küsür üye üzerinden bu birliğe destek primi ödüyor. Ben dahil olmak üzere seçme ve seçilme hakkı elinden alınmak istenen binlerce çoban da bu birliğe düzenli olarak aidatlarını ödüyor. Aidat zamanı gelince mesaj atan birlik, seçim zamanı gelince neden bizi yok sayıyor? SOYBİS uygulaması başladığında neden birliğe asil üye olan yetiştiricilere gerekli tebligatlar ya da bilgilendirmeler yapılmadı? SOYBİS'e kaç tane birlik çalışanı ve mevcut yönetimin aile ve yakınları alındı?" diye konuştu. Ödemiş'te yarın geniş katılımlı bir basın açıklaması yapacaklarını da aktaran Aran, "Yapılan usulsüzlükleri madde madde açıklayacağız. 11 Eylül tarihinde bakanlığın 81 ile dağıtımı gerçekleştirilen yazısında genel kurulların birlik üyeleriyle yapılacağı, SOYBİS'in seçimde kullanılmayacağı net bir şekilde açıklandı. Biz demokrasi ve adalet istiyoruz, sandığımızı istiyoruz. Kimse seçme ve seçilme hakkımızı alamaz" ifadelerini kullandı.

METİN BURMALI