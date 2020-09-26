Kobani’nin hesabı soruluyor

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK/ KCK elebaşları ile örgütün siyasi uzantılarının açıklama ve talimatları sonucu, teröristler ve örgüt destekçileri tarafından 6 Ekim 2014'te 131 yerleşim yerinde eş zamanlı başlatılan, 37 vatandaşın öldürüldüğü ve 761 kişinin yaralandığı "6-8 Ekim Olayları" olarak bilinen eylemlerin faillerine yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı.

OLAYLARA KARIŞANLAR

DEVLETİN ilgili birimleri, terör örgütünün talimatı ve stratejisi doğrultusunda devletin egemenliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan 6-8 Ekim 2014 Kobani olaylarının içinde yer alan, olayları sevk ve idare eden, açıklamaları ve talimatlarıyla yönlendiren, yöneten, masum insanları öldüren, yaralayan, aileleri parçalayan, araç ve binaları yakıp yıkan, gasp eden tüm suçluların yakalanarak yargıya teslim edilmesi amacıyla harekete geçti.

TOPLAM 82 GÖZALTI ÇIKTI

BU kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan bölücü terör örgütü PKK/ KCK ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililerle ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı soruşturma kapsamında dün sabah 82 yeni gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli sürdürülen soruşturmada 7 ilde yapılan operasyonlarla şüpheliler gözaltına alınmaya başlandı.



7 HDP'Lİ VEKİL HAKKINDA FEZLEKE

ALINAN gözaltı kararının ardından başlatılan operasyonlar devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 HDP milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleneceğini açıkladı. Bu kapsamda olay tarihinde MYK üyesi olan aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Sezai Temelli ve Serpil Kemalbay hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek.

O DÖNEM NELER YAŞANDI?

TERÖR örgütü temsilcileri ve onun siyasi uzantıları, 6 Ekim 2014'te Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı isyan hareketi için militan/terörist ve ideolojik destekçilerine sokağa çıkma talimatı verdi. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın eş başkanlığını yaptığı HDP tarafından "Halklarımıza Acil Çağrı" başlığıyla "AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" açıklaması yapıldı. 35 il ve 96 ilçede yaşanan olaylar sonucu, Kurban Bayramı'nda yardım dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak'ın da aralarında bulunduğu 37 vatandaş teröristler tarafından katledildi. Olaylarda, 326'sı kolluk görevlisi, 435'i sivil olmak üzere toplam 761 vatandaş da yaralandı.



CHP YİNE SAHİP ÇIKTI

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye, gizli seçim ortağı CHP'den tam destek geldi. CHP milletvekillerinin sosyal medya hesaplarından HDP'ye verdiği desteğin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yine terör destekçilerinin yanında yer aldı. Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak 'dayanışma' mesajını iletti. Bu görüşmeye ilişkin açıklama ise HDP tarafından yapıldı. Açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP'ye geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.



ÖNDER AKSARAY'DA GÖZALTINA ALINDI

HAKKINDA gözaltı kararı bulunan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alınan Önder, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



ESKİ HDP'Lİ VEKİLLER OPERASYONLA YAKALANDI

SORUŞTURMA kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan ve aralarında HDP'nin eski milletvekilleri Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat ile RTÜK'ün HDP'li üyesi Ali Ürküt ile bazı şüpheliler Diyarbakır'daki adreslerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldü.











PKK'NIN DAĞ KADROSU DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosu da var. Bu isimler arasında örgütte yönetici konumunda olan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor.



BELEDİYE BAŞKANI BİLGEN'İN EVİ ARANDI

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kobani olayları soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı. Gözaltına alınarak zırhlı araca bindirilen Bilgen emniyete götürülürken, Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı partililer ise duruma tepki gösterdi.





İZMİR'DE PERVİN ODUNCU GÖZALTINDA

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İzmir'de de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP Parti Meclisi eski üyesi Pervin Oduncu gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanm, sına yönelik çalışmalara devam edildiği aktarıldı.