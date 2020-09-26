Pelosi’nin küstah sözlerine Çavuşoğlu’ndan jet yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, "seçimi kaybederseniz iktidarı barışçıl bir şekilde devredecek misiniz" sorusuna, "Ne olacağını görmemiz lazım" diye yanıt verdi. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ise bunun üzerine küstahça üslupla "Türkiye'de değilsiniz" ifadelerini kullandı. Türkiye'yi 'antidemokratik' olmakla itham eden Pelosi'ye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert yanıt geldi. Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi, Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milleti'nin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" dedi.