Sivil yerleşimlere alçak saldırı

Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı. Hain saldırı sonrası Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.

KANLARI YERDE KALMAYACAK

Saldırı sonrası açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yerleşim birimlerimize ve askeri konumlarımıza ateş edildi. Düşman ateşi sonucu sivil halk ve askerlerimiz arasında zayiat var, yaralılar var. Şehitlerimize Allah rahmet etsin. Kanları yerde kalmayacak. Azerbaycan Ordusu şu anda düşmanın askeri mevzilerine ateş ediyor ve bu saldırılar sonucunda düşmanın birçok askeri teçhizatı imha edildi. Bu, Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür" dedi. Azerbaycan Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında toplandı.

MECLİS SAVAŞ İLAN ETTİ

Saldırı sonrası acil koduyla toplanan Azeri Milli Meclisi de, cephe hattı ve riskli bölgelerde 24 saat için "Savaş Hali" ilan edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Kara birlikleri, tank birimleri, füze ve topçu birlikleri, insansız hava araçları ile cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askeri, tesis ve askeri araçları tespit edilerek imha edildi. Cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sistemi de imha edildi" açıklaması yaptı.

6 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

Karşı saldırıda, işgal altındaki bazı yerleşim birimleri kurtarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrol sağlandığını belirten Eyvazov, operasyonun sürdüğünü aktardı.



'ERMENİLER TAŞERON OLARAK KULLANILDI

TERÖR ve Güvenlik Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Her ne kadar Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması somut gerçek olarak görülse de, arka planda Rusya, Fransa ve Amerika gibi devletler olduğunu bilmekte fayda var. Bu Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedef alması olarak okunmalı ancak dolaylı olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde yaptığı hamlelere karşı ataktır. Burada maksat Türkiye'ye yeni cephe açmak, Türkiye'nin odaklanma, dikkat sorunu yaşamasını sağlamak ve Türkiye'nin en hassas noktalarından Azerbaycan'ı, oradaki kardeşlerimizi hedef seçerek Türkiye'nin irade ve direncini sınamak" dedi.

YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Her şerde bir hayır vardır sözünün büyük bir laf olduğunu da hatırlatan Başbuğ, "Bu saldırının hayra dönüşeceğine inanıyorum. 30 yıldır işgal altında olan Fuzuli ve Cebrail bölgesindeki 6 köy Azerbaycan kontrolüne geçti. Bu harekatın Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'ın tamamına ineceğini düşünüyorum. Ermenistan yine taşeron olarak kullanıldı, onlar için yolun sonu göründü. 15 Temmuz sonrası Başkan Erdoğan ile İlham Aliyev'in de devreye girmesi ile iki ülke arasında ciddi işbirlikleri oluştu. Bu işbirliği Azerbaycan ordusuna büyük tecrübe ve güç kazandırdı. Azerbaycan aldığı tecrübeyi sahaya yansıttı. En zor çatışma olan meskun mahalde yani saatler içerisinde 6 köyü ele geçirerek gücünü gösterdi. Ermenistan cephesine baktığımızda orada çapulcu sürüsünün bir tezahürü var" ifadelerini kullandı.



BU BİR TUZAK OPERASYONU

ERMENİSTAN Azerbaycan'ı kendisine çekmek için sürekli tahrik ettiğini vurgulayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da, "Bu bir tuzak operasyonu. Bu mesele basit bir mesele değil. Ermenistan bir taşeron olarak, hizmet ettiği iradelerin emirleri yani jeopolitik tuzakları çerçevesinde burada fiili bir durum yaratmaya çalışıyor. Bu durumun mutlaka Azerbaycan, Türkiye ve Türk dünyası lehine çözümlenmesi gerek. Artık bedel ödemeleri gerekiyor. İşgal altındaki Azerbaycan'ın yüzde 20'sine tekabül eden Karabağ'ı ve 7 rayonu geri almamız gerekiyor" dedi.

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