Türk Milleti yanınızda

Başkan Erdoğan, dün sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a alçak saldırısının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şunları söyledi: "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz." Erdoğan, "Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir" ifadelerini kullandı.



'ERMENİSTAN TESCİLLİ PROVOKATÖR'

ERMENİSTAN'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ile ilgili Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetlediğini bildirdi. Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" ifadelerini kullandı.



AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'a saldırıyı şiddetle kınayan bir açıklama yaptı. Albayrak, "Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız" diye konuştu.



KARABAĞ TÜRK'ÜNDÜR

MHP lideri Devlet Bahçeli de, "Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır, yeni bir kanlı sayfanın açılması demektir. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir. Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.



DERHAL DUR DENİLMELİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir" dedi.



DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız. Uluslararası toplumu haklının yanında durmaya davet ediyoruz."



DERHAL VAZGEÇİLMELİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırı ile ilgili açıklamasında, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya'da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan'ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.



İFLAH OLMAZ TERÖR DEVLETİ

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise, Ermenistan'ın hukuk tanımayan saldırılarının Ermenistan'ın iflah olmaz bir terör devleti olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.



İNSANLIK SUÇU İŞLİYORLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir. Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı!