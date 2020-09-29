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Haberler Politika ‘Libya politikamıza CHP ve İYİ Parti tabanından destek var’

politikamıza ve İYİ Parti tabanından destek var’

‘Libya politikamıza CHP ve İYİ Parti tabanından destek var’
Giriş Tarihi: 29.9.2020

AK Parti Tire İlçe Kongresi'nde katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP ve İYİ Parti tabanının Libya ve Doğu Akdeniz politikalarına destek verdiğini söyledi. Dağ, "Ana muhalefetin genel başkanı, Libya'ya gidiyoruz 'Yalnızız' diyor. Doğu Akdeniz'e gidiyoruz 'Yalnızız' diyor. Niye yalnızız? Kendi hakkımızı savunduğumuz için. Cibuti'de o merkezi açmasanız, Somali'de gözünüzü kapatsanız, Sudan'da Sevakin Adası'yla ilgili bir şey yapmasanız, Libya'da Serrac'ı desteklemeseniz sizden iyisi olmaz. Niye siz iyisiniz onlarla? Çünkü sesiniz çıkmıyor" dedi. Dağ, "Yaptığımız araştırmalarda, bizim Libya ve Doğu Akdeniz politikamıza CHP tabanından da İYİ Parti tabanından da çok ciddi destek var" dedi.

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