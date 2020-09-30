TBMM’de maske ve mesafeli açılış

TBMM, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile yeni yasama yılına "maskeli, mesafeli" başlayacak. Yeni dönemin önemli gündem maddeleri seçim yasaları, ekonomiye ilişkin düzenlemeler ve 2021 yılı bütçesi olacak. Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te toplanacak.

AK PARTİ'DEN İKİ UYARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasının ardından Başkan Erdoğan kürsüye davet edecek. Erdoğan'ın konuşmasından sonra 6 Ekim tarihine kadar çalışmalara ara verilecek. Pandemi nedeniyle bu yıl geleneksel TBMM yeni yasama yılı resepsiyonu yapılmayacak.AK Parti, tatil boyunca sahada vatandaş ile iç içe olan milletvekillerine salgın ile ilgili bazı uyarılar yaptı. Tüm milletvekillerinden Başkan Erdoğan'ın da katılacağı açılış toplantısı öncesi Kovid-19 testi yaptırmaları, sonuçlarını da parti grubuna iletmeleri istendi. Milletvekilleri illerinde ya da TBMM'de test yaptırabilecek.



BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ VERECEK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, iç politikadan dış politikaya, kovid-19'la mücadeleden ekonomiye kadar her alanda değerlendirme yapacak. Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Azerbaycan konularına da önemle değinmesi bekleniyor.