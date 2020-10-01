  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika ‘AYM yeniden yapılandırılmalı’

‘AYM yeniden yapılandırılmalı’

‘AYM yeniden yapılandırılmalı’
Giriş Tarihi: 1.10.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. İç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesinin temel gündem olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" dedi. Yeni sistemin parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bağlarından, engellerinden ayıklanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir "Yüce Mahkeme", deyim yerindeyse bir "Divan-ı Ali" kurulması Türkiye'nin gücüne güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘AYM yeniden yapılandırılmalı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA