‘AYM yeniden yapılandırılmalı’

MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. İç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesinin temel gündem olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" dedi. Yeni sistemin parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bağlarından, engellerinden ayıklanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir "Yüce Mahkeme", deyim yerindeyse bir "Divan-ı Ali" kurulması Türkiye'nin gücüne güç katacaktır" ifadelerini kullandı.