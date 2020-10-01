MHP’li Erkan Akçay: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör destekçilerine sahip çıkıyor

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay; CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin açıklamalarını eleştirmeye çalışırken terör destekçilerine sahip çıktığını söyledi.

Erkan Akçay; Özgür Özel'i eleştirerek, "Kandil ve Pensilvanya CHP'nin ruhuna o kadar işlemiş ki, adil yargılamayı etkileyenlere verilen cezanın kaldırılması için kanun teklifi veren CHP'li Özel Liderimizin (Devlet Bahçeli) Anayasa Mahkemesi ile ilgili açıklamalarını eleştirmeye çalışırken bile terör destekçilerine sahip çıkmaktadır" dedi. Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne hedef alan konuşmaları hatırlattı.



MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay

BAHÇELİ: ANAYASA MAHKEMESİ TÜM UNSURLARIYLA YENİDEN MASAYA YATIRILMALI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli güvenliğin sağlam esaslara bağlanması ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesinin temel gündem olması gerektiğini belirterek, Anayasa Mahkemesinin (AYM) de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasını istedi.

ÖZGÜR ÖZEL, OSMAN KAVALA'YA SAHİP ÇIKTI VE BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRDİ

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise, Devlet Bahçeli'nin sözlerini eleştirerek, "Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan açıklaması, demokrasimiz açısından utanç vericidir! 'Hükümet sistemine uygun yargı organı' kuvvetler birliği ve talimatlı yargının tescilidir. Bahçeli, yüksek yargıyı tam da çoklu baro ve Kavala kararları arefesinde tehdit etmektedir!" iddiasında bulundu.

"ANAYASA MAHKEMESİ 1960 DARBESİNİN ÜRÜNÜ"

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay; Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek şunları söyledi:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Türk Milletinin 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih ettiğini, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun ve uyumlu siyasi ve hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

Liderimiz, 1960 darbesinin ürünü olan ve son zamanlarda hak ihlalleri adı altında, milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkânsız zararlar veren Anayasa Mahkemesi'nin de yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılması gerektiğini ifade etmiştir.

"YARGI MENSUPLARINA HAKARET EDİP HEDEF GÖSTEREN CHP ÇILGINA DÖNMÜŞTÜR"

Liderimizin Anayasa Mahkemesi ile ilgili son derece demokratik eleştiri, görüş ve önerileri üzerine; yargı kararlarını tahkir eden, yargı mensuplarına hakaret edip hedef gösteren, kararları etkilemek için mahkeme önlerinde eylem yapan CHP çılgına dönmüştür.

"TERÖR DESTEKÇİLERİNE SAHİP ÇIKMAKTADIR"

Kandil ve Pensilvanya CHP'nin ruhuna o kadar işlemiş ki, adil yargılamayı etkileyenlere verilen cezanın kaldırılması için kanun teklifi veren CHP'li Özel Liderimizin Anayasa Mahkemesi ile ilgili açıklamalarını eleştirmeye çalışırken bile terör destekçilerine sahip çıkmaktadır.



"CHP GENEL MERKEZİNDEN KANDİL'E, BRÜKSEL'E, PENSİLVANYA'YA YOL OLUR"

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'nin Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YSK, Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerine, hakimlere ve savcılara yaptığı baskı, hakaret ve tehditleri toplasak CHP Genel Merkezinden Kandil'e, Brüksel'e, Pensilvanya'ya yol olur.





"KILIÇDAROĞLU, ANAYASA MAHKEMESİ'Nİ HEDEF GÖSTERMİŞTİR"

"Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi bugün kaos ortamına sürükleyen temel öge Anayasa Mahkemesi'dir. Bu AYM asla ve asla topluma güven veremez' diyerek terör örgütleriyle mücadele için çıkartılan OHAL KHK'larını 'inceleyemem' diyen AYM'ni diyerek hedef göstermiştir (10 Şubat 2017)"





"Kılıçdaroğlu: 'Anayasa'nın ve TBMM'nin askıya alınmasının vebali Anayasa Mahkemesi üyelerindedir' diyerek 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması için canını ortaya koyan sivillerin yargılanmaması için çıkartılan KHK'yı iptal etmeyen AYM'ni hedef göstermiştir. (26 Aralık 2017)"