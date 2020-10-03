CHP’li Ünal Çeviköz Türk Milleti’nden özür dilemelidir

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığı bir sırada Atatürk'ün kurduğu CHP'nin dış ilişkilerinden sorumlu Ünal Çeviköz çıktı, "Maalesef gelen haberlerde, Azerbaycan'a Türkiye'den silah yardımı ve bazı söylentilere göre milis ya da cihatçı grupların da aktarıldığı şeklinde haberler var" dedi.

CHP'li Ünal Çeviköz'ün bu insafsız, vicdanlara sığmayan açıklamasını Ermenistan aldı, AİHM'e Türkiye'yi şikayetinin gerekçesine ekledi.

Ünal Çeviköz, bu rezil cümleleri vicdanı sızlamadan söyledikten sonra, ikna edici bir açıklama yapmasını bekleyenler vardı. Yapmadı. Aynı ruhsuz açıklamasının etrafında dolaştı.

Onun yerine iktidar yandaşlarının, sözlerini çarpıttığını iddia etti.

Çeviköz'ün bu lafları söylemesı gaflet, dalalet hatta ihanettir. Ünal Çeviköz, Atatürk'ün kurduğu CHP'ye yakışmıyor.

Aziz Türk Milleti'nin nefretle karşıladığı bu sözler üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tasarrufta bulunması bekleniyordu.

Ama suskun kalmayı tercih etti. Yazık.

Çeviköz'le bir sorunumuz yok.

Burada önemli olan, onun Atatürk'ün kurduğu parti CHP'nin vitrininden, insafsız konuşma hürriyetini nereden bulduğudur?

Bu rezil lafları kimlerin sözcüsü olarak yaptığıdır.

Bu rezalet, Ünal Çeviköz'ün ilk işi değil.



BU KİMİN MİLLETVEKİLİ?

17 Ocak 2020: Türkiye Libya'da çizgiyi aştı.

20 Şubat 2020: Türkiye Suriye'de meşru değil.

10 Haziran 2020: S-400'lerden vazgeçmeliyiz.

İsrail (Netanyahu), Mısır (Sisi) ve Suriye (Esad) ile ilişki kurmalıyız.

8 Temmuz 2020: Türkiye, Doğu Akdeniz'i geriyor.

29 Eylül 2020: Türkiye, Dağlık Karabağ'a cihatçı gönderdi.

BU, CHP MİLLETVEKİLİ

ÜNAL ÇEVİKÖZ'DÜR...

Çeviköz, son 8 ayda CHP vitrininde ettiği laflarla, GAYRİ MİLLİ TAVIRLARIN MERKEZ

ÜSSÜ GÖRÜNÜMÜNDEDİR.

Londra Büyükelçiliği'nden emekli olduktan sonra, 2015 yılından bugünlere kadar CHP içinde HANGİ GÜÇLER TARAFINDAN yükseltildiği, CHP vitrininde kendisini göreve getiren güçlerin sesi olarak öne çıkarıldığının arka planını Aziz Milletimizin bilmesinde büyük yarar var.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, bir NATO hayranıdır. Boğaziçi Üniversitesi eğitiminden sonra yüksek lisansını Brüksel Üniversitesi'nde yapmıştır. Brüksel'de NATO YÜKSEK MEMURU OLARAK tırmanışa sokulmuştur.

Bülent Ecevit'in başbakan olduğu hükümette, GÖLGE BAŞBAKAN HÜSAMETTİN ÖZKAN tarafından KARDEŞİ- MİZ AZERBAYCAN'a büyükelçi olarak gönderilmiştir. (2001- 2004). Ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a büyükelçi yapılmıştır.

(2004-2007)

Cibilliyetini gösteren bir tavırla, 2009 yılında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün korumasında İŞGALCİ ERMENİSTAN'LA Türkiye dostluğunu sağlayacak Zürih sürecine imza atmıştır.

Yabancı ülkeler içinde en stratejik Türkiye Büyüleçiliği olan LONDRA'DA BÜYÜKELÇİ olarak görev yapmıştır.

Bugün Ünal Çeviköz'ün (Türkiye, Ermenistan'a cihatçı gönderdi algı operasyonunun) sözcüsü olması tesadüf mü? 2009 ERMENİSTAN SEVİCİLİĞİNİN

UZANDIĞI NOKTA OLMASIN?

Evet. Türkiye düşmanı ABD Büyükleçileri Edelman, Abtramiwitz, ABD Neo-Con, Siyonist beyin takımının sevdiği NATO'cular boş kalmaz.





CHP'DE YÜKSELTİLEN ÇEVİKÖZ

Londra Büyükelçiliği'nden emekli olduktan sonra 2015 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Murat Karayalçın'ın yardımcısı olarak CHP İstanbul'dan tırmanışa sokulmuştur.

Derin CHP İstanbul'da ikamet eder. 2018 yılında hem milletvekili yapılmış hem de CHP Dış İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na sufle edilmiştir.

Cibilliyet bu. Zihniyet bu.

Gaflet ortada...

BİTMEDİ...

Katolik Papa-Vatikan'la dinler arası diyalog işinin organizatörü, işgalci Ermenistan'ı Türkiye ile yakınlaştırma tezgahının kuklası.

FETÖ'nün NATO'cu subayların 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürme, Türkiye'yi işgal hareketinin merkezi NATO GLADYOLARIDIR.

NATO'cu subayların 15 Temmuz darbe girişimi sonrası NATO'ya, Brüksel'e, Almanya'ya, Hollanda'ya sığınmalarını asla unutmayalım.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CIA aparatı, FETÖ darbesini Aziz Türk Milleti ile beraber püskürterek 27 Mayıs 1960/12Mart 1971/12 Eylül 1980/28 Şubat 1997 darbeler sürecini tarihin çöplüğüne atmıştır.

KARDEŞİMİZ AZERBAYCAN'A

UZANAN ELLERİ VE

İÇTEKİ-DIŞTAKİ NATO'CULARIN

CİBİLLİYETLERİNİ İYİ

TANIYALIM.