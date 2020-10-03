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Haberler Politika Gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul’da anıldı

Gazeteci ’da anıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul’da anıldı
Giriş Tarihi: 3.10.2020

İSTANBUL Levent'te Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda iki yıl önce öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölüm yıldönümünde Türk-Arap Medya Derneği, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün düzenlediği törenle anıldı. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın da katıldığı anma töreninde Kaşıkçı için konsolosluğun önündeki parkta kurulan anıt başında dualar edildi. Öte yandan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, liderlere bu yıl Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmama çağrısı yaptı.

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