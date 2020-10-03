Kobani soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

3 KİŞİYE TAHLİYE KARARI

ADLİYEYE gönderilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcı, ifade işleminin ardından zanlıların tamamını tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün tutuklandı. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında bulunan Pervin Oduncu, İzmir'de gözaltına alınmıştı.

AYHAN BİLGEN BAŞKANLIK GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

KOBANİ eylemleri soruş-turması kapsamında tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ay-han Bilgen, İçişleri Bakan-lığının onayıyla görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ya-zılı açıklamada, Kars Valisi Türker Öksüz'ün bakanlığın onayıyla Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendi-rildiği kay-dedildi.



HDP'Lİ ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILIYOR

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, "Karma komisyonumuz, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Genel Kurul'a gönderilmesine karar vermiştir. Karar oy çokluğu ile alındı. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin" dedi.