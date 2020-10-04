Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı açılış törenine videokonferans ile katıldı. İstanbul Vahdettin Köşkü'nden katıldığı açılışta Türkiye'nin Suriye politikası ve İdlib'le ilgili önemli açıklamalar yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



İSTİHDAMA İLAVE KATKI

Hayata geçirdiğimiz proje ile sel baskınlarının önüne geçilecek, bölgedeki vatandaşlara 450 milyon liralık bir kazanç kapısı aralayacak. Bu eserlerin ülkemize ve şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'nın taşkınlardan korunmasını ve sulanmasını sağlayacak önemli bir yatırımdır. Amik Ovası afetlerle değil bereketiyle sembolleşen bir yere dönüşecek. Suriye sınırımıza yakın bir yerde 1977 yılında hizmete alınan Tahtaköprü Barajı'nı 9 metre yükselterek 453 bin dekara çıkardık. Bu projenin sulamada yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır. Kapasite artışıyla birlikte 31 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır. Toplam sulama alanı büyüklüğü 1 milyon 50 bin dekarı buluyor. Korona virüs sonrası yeniden şekillenen dünya düzeninde ülkemizin yerini alabilmesi için mücadeleyi sürdürüyoruz. Hatay, anavatana katılma kararı alarak duruşunu 80 yıl önce net şekilde ortaya koymuştur.



KARDEŞLERİMİZE VEFANIN GEREĞİ

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlib harekatlarımız, buradaki kardeşlerimize vefanın gereğiydi. Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdik. Tıpkı Balkanlarda, Kafkaslar'da, Akdeniz'de olduğu gibi sınır hattımızda istikrar sağlanana kadar aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz. Terör örgütlerine ses çıkarmayanlar bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız. İdlib'de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Tüm dünya bu noktaya gelene kadar biz yolumuzda ilerlemeye kararlıyız. Geçmişte bunun acısını çok çektik. Siyasi gerilimlerin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Milletimiz bu oyunu görmüş ve yeniden ortak hedefler etrafında toplanmaya başlamıştır. Daha çok başarılara birlikte koşacağız. Siyasi ve ekonomik alanda en güçlü devlet olma hedefindeyiz. Maalesef ülkemizde kendi halkına husumeti hayat gayesi haline getirmiş tuhaf bir kesim var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz.



REYHANLI BARAJI İLE YILLIK 450 MİLYON LİRA KATKI

480 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Reyhanlı Barajı Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek. Bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Projenin tüm üniteleri ile tamamlanmasıyla 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 450 milyon lira katkı sağlanacak. Reyhanlı Barajı'nın ana su kaynakları arasında yer alan Afrin Çayı'ndan yıllık 21 milyon metreküp su baraja aktarılacak. Bu sayede yaz mevsiminde Amik Ovası'nda susuzluğun önüne geçilecek. Kışın ise taşkınlar engellenecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Reyhanlı Barajı'nın Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar