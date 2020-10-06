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Haberler Politika AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi

ertelendi

Son dakika haberine göre 'nın bu hafta yapılmayacağı, Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi

06.10.2020, 11:29

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, bu hafta yapılmayacak.

Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

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