“Hocalı kalbimde acısı dinmeyen bir yara”

ERMENİSTAN'ın 1992 yılında Hocalı'da yaptığı katliam hafızalardan hiç silinmedi. Azerbaycan sınırındaki gerilim bugünlerde zirveye çıkmışken, katliam günlerini hiç unutmayan Azeriler topraklarına kavuşacakları günü bekliyor. 26 Şubat ve Hocalı, Azerilerin kalbinde bir yara. O gün 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi, 487 kişi ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermenilerin bin 275 kişiyi esir aldığı Hocalı katliamında, esir alınan 150 kişiden hala haber alınamadı. Manisa'da yaşayan Azerbaycan vatandaşı 50 yaşındaki Metanet Babayeva da o katliamın tanıklarından. 15 yıldır Türkiye'de kızıyla birlikte yaşayan Babayeva, vatanının özlemini çekiyor.

'TOPRAĞIMIZI İSTİYORUZ'

O günlerde Hocalı'ya sadece 1 saatlik mesafedeki Yevlah'da yaşayan Babayeva ve ailesi, katliamdan kaçan 8 aileye evlerinin kapılarını açmış. Katliamın yaşandığı dönemde 20'li yaşlarında olan Babayeva "O gece hafızamdan hiç silinmedi, Hocalı kalbimde bir yara' dedi. Ermenilerin büyük katliam yaptığını aktaran Babayeva, "7-8 yaşındaki çocuklara tecavüz etmişler, kulaklarını kesmişler. Birçok genç kız tecavüzden dolayı intihar etti. Oralar zaten bizim toprağımızdı. Geri alınsa işi gücü bırakıp oraları görmeye giderim. Türkiye o gün de çok yardım etti. Arkamızda Türkiye'nin gücünü hissediyoruz" diye konuştu.

NERMİN UÇTU