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Haberler Politika 7 şehirdeki 9 bölge daha ‘hassas alan’ ilan edildi

7 şehirdeki 9 bölge daha ‘hassas alan’ ilan edildi

7 şehirdeki 9 bölge daha ‘hassas alan’ ilan edildi
Giriş Tarihi: 7.10.2020

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki 9 bölge, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak korumaya alınan alanlar arasında Ege'de Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Kemiklitepe Fosil Yatakları Doğal Sit Alanı ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kız Adası Doğal Sit Alanı da bulunuyor.

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